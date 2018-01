Hace poco más de una semana, Kenji Fujimori publicó un tweet en el que señalaba a los asesores de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de “conspirar por años, sistemáticamente, contra la libertad de Alberto Fujimori”.

Dijo que “ellos son el problema” junto con una caricatura de él en referencia a la película “Kill Bill”, donde la protagonista busca venganza a través del asesinato.

Tal parece que dicha afrenta tuvo resultados tajantes para Kenji Fujimori y los otros nueve congresistas que mostraron “lealtad” a Alberto Fujimori.

Esto tras el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski con el apoyo de 10 congresistas fujimoristas que, por ahora, penden de un hilo y están a punto de ser sancionados de su partido.

Tras esto, Miguel Torres, el congresista a quien se le vio discutiendo fuertemente con Kenji el día que no se vacó a PPK, salió a declarar hoy y dijo, respecto al tema, que notan “desactualización”.

“Tanto Pier Figari como Ana Vega, hace tres semanas, han dejado de ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular”, anotó no sin dejar de decir que no deja de “resaltar la importancia de ellos y de otros fundadores del partido”.

De acuerdo al siguiente documento que se reveló el 18 de diciembre, tanto Pier Figari -quien fue personero legal en Fuerza Popular en 2009- como Ana Vega -quien fue secretaria de organización- no forman parte del CEN; sin embargo, esto no implica necesariamente que no mantengan influencia dentro del partido.

En cuanto al indulto de Alberto Fujimori, pese a que señaló estar contento por ello, aseguró que “no fue el mecanismo, el momento ni la forma más adecuada”.

Por otro lado, en diversas entrevistas, la congresista Maritza García que apoyó la no vacancia y, por ende, el indulto de Alberto Fujimori, aseguró que el grupo de 10 congresistas liderados por Kenji Fujimori busca que Alberto Fujimori sea "consejero" de Fuerza Popular.

Además, denunció que, a través de las denuncias en la Comisión de Ética del Congreso, miembros de Fuerza Popular -que tienen mayoría en dicha comisión- intentaban amedrentar a los congresistas que no estaban de acuerdo con la cúpula.

No habrá gabinete de reconciliación

Tras el anuncio de PPK sobre un “gabinete de reconciliación” en alusión a un probable gabinete de ancha base –carteras ministeriales para representantes de otras bancadas- varios partidos han salido a rechazar dicha decisión.

En el caso de Fuerza Popular, Torres manifestó que para su partido “no es una posibilidad integrar el gabinete ministerial”.

“Consideramos que es muy difícil aceptar una cartera ministerial en un gabinete en el cual tenemos a una premier que ha mentido a la población o se ha dejado mentir por el presidente de la República”, advirtió.

Por otro lado, dijo que la ausencia de los voceros principales del fujimorismo en los medios se debe a las “fiestas”.

“Cada uno ha decidido darle un espacio merecido a la familia que hemos dejado relegada durante el año”, apuntó. Sin embargo, dijo que luego de la reunión de bancada del martes “seguramente saldrán nuevamente a declarar”.