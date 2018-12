Miguel Torres niega conflicto de interés en tema de casinos

El congresista de Fuerza Popular MiguelTorres se pronunció este viernes por el presunto "conflicto de intereses" del que se le acusa debido a que aún mantendría relaciones con el estudio de abogados de su familia cuyos clientes son las salas de juego.

En entrevista para Canal N, Torres explicó que la supuesta priorización de la derogación de la ley referida a gravar con Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y tragamonedas se debió a que priorizaron una labor "que la Constitución nos dice que hagamos".

"Yo me imagino que para el Ejecutivo o para muchos sería ideal que nosotros no nos dedicáramos a revisar los decretos legislativos como se hacía en anteriores congresos (...) No es que yo haya decidido cuál escoger para debatir", afirmó.

El parlamentario añadió que "lo que va a suceder (si se aprueba el ISC a los casinos), estimo, con la experiencia que tengo, es que verdaderamente la recaudación va a caer".

El presidente de la Comisión de Constitución aseveró que no existe un conflicto de intereses ya que actualmente no forma parte del estudio de abogados de su familia. Recalcó también que nunca ocultó la información sobre los clientes con los que trabajan.

"El estudio de mi familia tiene clientes desde hace 50 años, es multidisciplinario, cuenta con clientes de todos los sectores (...) A mí me dio pena, pero yo me separé en el año 2006. Transferí todas mis acciones, transferí todas mis participaciones y no formo parte más de ella".

El tweet de Salaverry

En otro momento, Miguel Torres se refirió al tuit publicado por el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, en el que calificó de 'nefasta' la aprobación de la ley de financiamiento ilícito a los partidos políticos, la cual podría beneficiar a investigados por lavado de activos al reducirles la pena.

"Evidentemente yo discrepo de la posición que tiene el presidente del Congreso. Yo creo que él se equivoca en esa calificación. Creo también que, si él quiere remitir la ley al Ejecutivo y someterla a una reconsideración, está en su derecho", declaró.

Al ser consultado por una posible censura a Salaverry, Torres afirmó que "no hay espacio" para ello ya que solo está "tomando una posición".

"(Cabe recordar que) Daniel tomó una licencia. Él no forma parte de la bancada de Fuerza Popular por lo que no podemos ver (la censura) como un tema interno y, evidentemente, tampoco como algo externo".