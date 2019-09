El congresista Miguel Elías (Fuerza Popular) aseguró que “en son de broma” publicó en el chat grupal denominado “BK FP 2019_2020” una frase asegurando que tenían los votos para una vacancia presidencial y afirmó que en realidad el “chiste” lo ha “perjudicado”.

“Cuando digo: ‘Hoy estaremos más unidos que nunca’ era para darle el apoyo y la fuerza a mis colegas que estuvieron ayer en la Comisión de Constitución, a eso me refería. Obviamente el lunes vamos a ir al pleno del Congreso porque se va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional […], y termino con una sorna, con una burla que a mí me pareció poco relevante”, aseguró.

En el chat, Miguel Elías envía el siguiente mensaje: “Hoy estaremos más unidos que nunca […] por la institucionalidad del Congreso tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia”.

En la misma conversación, la congresista Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) asegura: “Vamos por el archivo de una buena vez”, en referencia al proyecto del gobierno de Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales. La propia parlamentaria confirmó la veracidad del chat luego de su difusión.

“En una sorna quise poner eso, pero no tuvo ninguna reacción de mis compañeros, nadie le tomó importancia a esa parte. Es más, ni contestaron. Es un chat donde no solo se habla de política, sino que allí nos pasamos algunos chistes”, añadió en RPP Televisión.

Miguel Elías aseveró que a la persona que mostró el chat “con mala intención a la prensa, le salió el tiro por la culata”. “No sé qué persona, dentro de los 47 congresistas, tomó la foto. Aquí hubo una mala intención de un colega que ha puesto ese pantallazo y se lo ha brindado a la prensa”, manifestó.

“Yo no soy sarcástico, me salió mal el sarcasmo […]. Esto de verdad ha sido en son de broma que coloqué lo de la vacancia […]. No me salió bien el chiste, es más, me ha perjudicado”, agregó al informar que el tema de la filtración se verá en una próxima reunión de la bancada de Fuerza Popular.