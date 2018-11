Miguel Castro: Fuerza Popular espera explicaciones de parlamentario

Los congresistas de Fuerza Popular Héctor Becerril y Karina Beteta señalaron que evaluarán con cuidado la situación de su colega de bancada, Miguel Castro , quien reveló anoche ser un testigo protegido de la fiscalía en la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011.

"No estaría habiendo una garantía a un debido proceso y eso realmente es muy peligroso en una investigación. Yo no voy a respaldar ni tampoco desautorizar (a Miguel Castro). Lo único que estoy manifestando es lo que he podido escuchar", manifestó Karina Beteta desde el Congreso, en declaraciones a RPP.

Miguel Castro, en declaraciones a ATV, aseguró que él acudió en dos oportunidades al despacho del fiscal José Domingo Pérez y que su testimonio como testigo protegido fue utilizado en una audiencia de prisión preventiva realizada este lunes 5 de noviembre.

"Creo que, por respeto a él, por respeto a este proceso, hay que esperar a que el colega Miguel Castro venga a la reunión de bancada el día de hoy y nos explique a los congresistas la connotación que esto tiene. Creo que es muy complicado y no podría opinar sin tener de parte de él la explicación que amerita", refirió por su parte el parlamentario Héctor Becerril .

Horas antes, el vocero titular de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino , expresó similar opinión al señalar que se deberá evaluar su situación con la "cabeza fría".

"Es un tema que tenemos que ver con cabeza fría porque está dentro de un proceso de investigación y seguramente puede terminar en un proceso judicial y tenemos que ser prudentes en la forma de actuar", precisó.

"No hemos tenido todavía la oportunidad de conversar con él de estos temas que ya están en la opinión pública", agregó Tubino, quien explicó solo tener conocimiento de la situación por lo que ha sido difundido en los medios de comunicación.

Miguel Castro reveló ser testigo protegido al contar que acudió a la fiscalía porque existía otro testigo protegido que manifestaba que participó en la firma de recibos que habrían sido hechos pasar como aportes al partido Fuerza 2011.

Sin embargo, Castro anunció que su defensa pedirá al juez Richard Concepción Carhuancho que retire su testimonio del proceso porque "se ha violentado" la reserva procesal.