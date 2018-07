La tradicional celebración por Fiestas Patrias se ha visto empañada por un contexto de crisis moral en el país. La evidente corrupción del Poder Judicial que se ha hecho pública ante los ciudadanos en las últimas semanas ha puesto las luces sobre la necesaria y urgente reforma del sistema de justicia. El gobierno de Martín Vizcarra, con solo cuatro meses en la gestión, deberá ser consciente de ello, aprovechar la oportunidad para presentar propuestas claras y así legitimarse.



En la Mesa Redonda organizada por Intelfin, la Universidad Continental y Diario Gestión, los representantes de sectores de minería, pesca, manufactura y energía: Carlos Gálvez, Elena Conterno, César Tello y Juan Antonio Rozas, respectivamente, analizan la percepción que ha dejado el presidente Vizcarra desde que asumió el mandato. Además, hablan sobre los temas pendientes en materia económica para los siguientes tres años de gobierno y coinciden en que las consecuencias de la corrupción son transversales a todos los ámbitos. Finalmente, cuentan qué es lo que esperan del mensaje presidencial por 28 de julio.

El problema no es de leyes, sino de personas



Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), opina que el reordenamiento institucional es más que urgente, a raíz de los audios entre jueces y fiscales publicados en los últimos días. Por otro lado, señala que uno de los retos que debe abordar el Gobierno es el déficit fiscal, pero centrándose en los gastos y no en los ingresos. “A mí me preocupó que lo primero que anunciara el presidente Vizcarra, a la semana de asumir, sea un ahorro de más de mil millones por gastos superflúos”, sostiene. “El gasto superflúo lo tenemos en la estructura del Estado”.

Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Sobre lo que espera del mensaje presidencial por 28 de julio dice: "El mensaje debe generar confianza, mostrar liderazgo y para ello tiene que dirigirse a las mentes y corazones de la población. Creo que al presidente Vizcarra le quedan dos posibilidades: jugar al muertito a ver si llega al 2021 y que no le hagan muchas olas o acometer algunas pocas tareas y fijar ideas fuerza en la población. Además no debe olvidar la visión estratégica. El líder debe mostrar lo que serían los proyectos emblemáticos, como el cinturón de cobre del norte, para mejorar la calidad de vida de las personas".

La crisis moral es peor que una recesión económica



Juan Antonio Rozas, gerente general de Starkraft Perú, señala que el actuar inmediato del presidente Vizcarra frente a los temas de corrupción ha ayudado a generar confianza, a pesar de la crisis actual. Sin embargo, es consciente de que hay un deterioro institucional en general y de que existe la sensación de que ‘todo tiene un precio’. “Estamos viviendo una crisis moral y eso es peor que una recesión. A nadie le interesa que el país esté creciendo 4%”, afirma. Por otro lado, sostiene que si bien las previsiones de crecimiento se han ajustado a 3.5% o 4.5%, la demanda eléctrica que “es un indicador con una relación muy fuerte con el PBI” está en un nivel bastante bajo: 2%.

Juan Antonio Rozas, gerente general de Starkraft Perú

Sobre el discurso presidencial opina lo siguiente: "Uno genera confianza con dirección y determinación. Algo fundamental que debe ir en el mensaje por 28 de julio, y no estas propuestas vagas que se oyen en todo el mundo, es que el bien social debe primar sobre el bien individual. Por otro lado, la lucha contra la corrupción es clave para legitimar el gobierno de Vizcarra y eso debe ir en el mensaje. Además, el gobierno debe perder el miedo de dar cuentas periódicamente sobre lo qué están haciendo en base a cuatro o cinco ejes fundamentales".

El desgaste político de las reformas sería bajo



César Tello, gerente general de Nettalco, coincide en que el mensaje que ha dado el presidente frente a la corrupción ha sido positivo y añade una idea central: No existe un partido de gobierno “formal” y las pretensiones de llegar a un segundo período son bajas, por lo tanto, no sufriría el desgaste político que acarrean las grandes reformas. Tello agrega que en los últimos ocho años, la industria textil ha invertido US$ 2,000 millones en equipamiento. "Estamos a la par de países totalmente industrializados, sin embargo, se debe trabajar en una visión a futuro para fortalecer ese crecimiento".

César Tello, gerente general de Nettalco

Sobre el mensaje a la nación sostiene: "En el mensaje se deben fijar las bases para la implementación de futuras reformas, y también se debe brindar una visión a futuro del desarrollo empresarial. Las empresas deben volverse más competitivas para poder generar más trabajo digno. Quisiera escuchar de boca del presidente que la protección del derecho del trabajador no debe ser un obstáculo para la generación de mayor empleo".

Reformar el Poder Judicial ya sería un gran paso



Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca (SNP), afirma que desde un enfoque minimalista, si se logra reformar el Poder Judicial, se habrá logrado bastante.“Es complejo pero si el presidente Vizcarra mantiene el respaldo de la ciudadanía frente a este sistema corrupto y lo enfrenta, podría ser recordado en la historia”, opina. Sobre las reformas necesarias en el sector de pesca, Conterno afirma que "necesitamos empoderar a los pescadores para que ellos se hagan cargo de la sostenibilidad. La comunidad internacional resalta que ese es el camino correcto y hacia allá debemos avanzar”.

Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca (SNP)

Finalmente, sobre el mensaje por 28 de julio añade que: "El discurso debe trabajar en devolvernos la esperanza. Estamos en una situación de shock, y como profesionales y ciudadanos, creo que necesitamos que el presidente piense en un mensaje con una visión clara y que muestre que él tiene el liderazgo para llevar a cabo las reformas en los siguientes temas: reforma judicial, sistema educativo y revalorar el rol empresarial".