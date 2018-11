La Mesa Directiva del Congreso decidió dejar sin efecto la moción en la cual recomendaban suspender por un plazo de 120 días al parlamentario Manuel Dammert , de Nuevo Perú , por los incidentes que se registraron en el debate del pleno del jueves 8 de noviembre.

Así lo confirmó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, durante el debate de hoy y a pedido del propio Manuel Dammert, quien pidió conocer su situación para poder proceder a votar el informe de la Comisión Lava Jato.

"Yo voy a votar hoy, sigo siendo congresista y quiero que quede claro al país si es que es cierto o no que se modificó la moción en la cual me suspendían por 120 días en el Congreso porque yo no voto por presiones, sino por convicciones", señaló.

En respuesta, el presidente del Congreso dio detalles de una reunión que se llevó a cabo antes del debate del pleno de este viernes.

"Hoy a las 8:30 a.m. se llevó a cabo una reunión de la Mesa Directiva y luego de analizar los hechos de ayer y de escuchar los audios, se ha tomado la decisión de dejar sin efecto la propuesta de la sanción", precisó Daniel Salaverry.

Este anuncio fue seguido por aplausos por parte de congresistas de diversas bancadas, mientras que el titular de la Mesa Directiva decidió seguir con el debate en el pleno.

Manuel Dammert había protagonizado un incidente con el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Jorge del Castillo, luego de haber señalado que había una cuenta bancaria en Andorra con depósitos de Odebrecht que tenía vínculos con personas cercanas a Alan García.

Del Castillo le había exigido a Dammert que retire esta afirmación, algo que el congresista de Nuevo Perú se negó a hacer en reiteradas ocasiones por considerar que no estaba mintiendo.

"Hay una cuenta en Andorra probada con gente del Partido Aprista que ha hecho negocios, gente vinculada a Jorge del Castillo y Alan García. Eso lo he dicho y lo reitero", señaló Manuel Dammert antes de que Leyla Chihuán, quien presidía el debate, suspenda la sesión del pleno.

Ante la insistencia del parlamentario de no acceder al pedido de Jorge del Castillo, la Mesa Directiva había sugerido una sanción por 120 días de suspensión contra Manuel Dammert, algo que generó las críticas por parte de las bancadas Nuevo Perú y Frente Amplio.