La vicepresidenta Mercedes Araoz dijo en una entrevista a un medio internacional desconocer las razones que llevaron al Parlamento a votar la incapacidad temporal del presidente Martín Vizcarra en lugar de su vacancia, aduciendo que no se encontraba en el Palacio Legislativo en ese momento. Esto luego de que el mandatario anunciara en mensaje a la Nación la disolución del Congreso.

“Yo en ese momento [en el que se votó la incapacidad temporal de Martín Vizcarra] no estaba en el Congreso. Mejor dicho, estaba en las oficinas del Congreso, pero no estaba en el proceso de elección. Eso ha sido una decisión de los miembros del Congreso que estaban ahí sentados”, sostuvo en CNN.

La noche del lunes 30 de setiembre, el disuelto Parlamento nombró a Mercedes Araoz como presidenta encargada luego que el pleno del Congreso, con 86 votos, decidiera suspender por el plazo de un año a Martín Vizcarra por incapacidad temporal. La vicepresidenta juró en el cargo ante Pedro Olaechea.

Araoz comparó su actual situación a lo que vivió el exvicepresidente Máximo San Román tras el autogolpe de 1992 por parte de Alberto Fujimori cuando se vio impedido de ingresar a Palacio de Gobierno.

“Valgan verdades, Fujimori también le hizo cosas a su vicepresidente, al señor (Máximo) San Román, al cerrarle la puerta de la oficina y algo igual me ha hecho a mí en estas circunstancias que no me deja (Martín Vizcarra) acceder a mi oficina en Palacio de Gobierno. Entonces, similitudes hay”, indicó

Asimismo, cuestionó que el mandatario haya interpretado como denegada la cuestión de confianza cuando "constitucionalmente eso no se puede hacer". "No se asumen los pedidos de confianza, se dan o no se van y eso se decide con un voto del Congreso", refirió.

Mercedes Araoz afirmó que si al presidente Martín Vizcarra se le hubiera suspendido o vacado de una manera “que no corresponda a un acto legal”, no habría asumido la presidencia interina por parte del Legislativo, y aseguró que respetará la decisión que pueda tomar el TC sobre esta situación.

“Yo me someto al Tribunal Constitucional. Si el TC falla de una u otra manera hay que seguir lo que este diga y respetarlo”, concluyó.

Ayer el mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, ante el pleno por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).