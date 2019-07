Mercedes Araoz niega tener algún interés en vacar a Martín Vizcarra

La vicepresidenta Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) negó que tenga algún interés en convertirse en presidenta de la República, en vacar a Martín Vizcarra o en "ponerle molestias" al jefe de Estado, ante las declaraciones de Marco Arana (Frente Amplio).

"El señor Arana quieren imponer la política económica y social que hay en Venezuela [...] Quiere poner otro modelo y me ataca a mí. Yo conozco a Maximiliano (Aguiar) porque empezó a trabajar conmigo en mi campaña persona como congresista. ¿Cómo voy a ponerle molestias al presidente (Martín Vizcarra) sobre ese sentido?", indicó Araoz ante la prensa.

La vicepresidenta respondió así a Marco Arana, quien dijo que ella tendría un interés en vacar al presidente Martín Vizcarra por supuestamente cuestionar la asesoría de Maximiliano Aguiar al mandatario. "Si hay un asesor que asesora, ¿cuál es el problema? A menos que lo que haya son intereses de asumir el cargo que pudiera finalmente quedar en vacancia", indicó el legislador.

"Yo no creo que se deba vacar al presidente. Hemos sufrido ese trauma absolutamente estúpido. Fue tonto pasar por ese proceso y sería una tontería (repetirlo). No me interesa ser la primera presidenta del Perú. Para eso algún día postularé y espero ganar pero cuando pueda postular. Hoy día no", indicó.

- Sobre Mamani -

Mercedes Araoz cuestionó la decisión que tomó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al archivar varios casos, entre ellos el de Moisés Mamani (Fuerza Popular) por tocamientos indebidos contra una aeromoza.

"Si nosotros decimos que el centro de los artículos 1 y 2 de la Constitución son los ciudadanos. Si alguien del Congreso se atreve a afectar la dignidad de un ciudadano, eso está mal y es inconstitucional. El acto mismo es indignante", aseguró.