Mercedes Araoz justifica voto contra acusación a Alan García y Keiko Fujimori

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, afirmó que el último viernes votó en el Congreso contra la inclusión del ex presidente Alan García y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en las acusaciones del informe final Lava Jato, porque no existen "imputaciones concretas" contra ellos.

"Todo ciudadano merece que si se le hace una acusación, debe estar debidamente fundamentada. En ese informe no había ninguna imputación objetiva a estas dos personas [Keiko Fujimori y Alan García] que se portaron pésimo conmigo, con PPK y Vizcarra”, explicó Araoz en entrevista a Canal N.

La legisladora de la bancada Peruanos Por el Kambio (PpK) aseguró que, durante la tarde, iba a votar de igual manera en relación a los informes que implican a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucznyski, Nadine Heredia, pero que no pudo estar presente porque debía dar su testimonio ante la Fiscalía.

En este sentido, sostuvo que, al igual que en los casos de García y Keiko, la comisión investigadora, que presidió Rosa Bartra, planteó denuncias "arbitrariamente" contra los ex presidentes citados, además de varios ex ministros.



Mercedes Araoz fue la única congresista oficialista que votó de la misma manera que los legisladores de Fuerza Popular y la Célula Parlamentaria Aprista.

Su decisión habría llevado a la dimisión del congresista Guido Lombardi a la bancada del partido Peruanos Por el Kambio (PPK), lo que deja a la bancada oficialista con trece escaños de un total de 130.

La vicepresidenta también criticó al portavoz de su bancada, Gilbert Violeta, porque, según dijo, su grupo "carece de una buena coordinación".

"No estamos coordinando cómo debemos votar, creo que la bancada carece de una buena coordinación y se lo he dicho a Violeta como portavoz, le estoy pidiendo que reflexione", indicó antes de señalar que aún no ha conversado con Guido Lombardi, que acaba de renunciar a la bancada oficialista.

Es preciso recordar que Guido Lombardi explicó en una carta que tomó la decisión de separarse de la bancada PpK "al constatar diversas contradicciones entre lo que significa una lucha frontal contra la corrupción y la acción política que ello supone".

"Por ejemplo, me parece cuestionable el alineamiento de nuestro voto con las bancadas que pretenden blindar a las organizaciones políticas respecto a delitos que se produzcan a su amparo", detalló el ahora congresista no agrupado.