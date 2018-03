Mercedes Aráoz: "El Gobierno no compra congresistas"

"El gobierno no compra congresistas. Es imposible hacerlo. Es cierto que todos nos tocan la puerta, nos llaman e incluso nos mandan mensajes sobre sus proyectos. Esta es una práctica habitual porque representan a sus regiones", dijo la primera ministra, Mercedes Aráoz.

Remarcó que no es práctica del Gobierno comprar con dinero en efectivo a parlamentarios. "Acaba de ser destituido el funcionario de la Sucamec que presuntamente participó en estas malas prácticas", puntualizó.

Por su parte, Bruno Giuffra, ministro de Transporte y Comunicación, informó que ha tenido reuniones con congresistas de todas las bancadas.

"Siempre que han solicitado una reunión, he atendido a diversos congresistas de Fuerza Popular. El trabajo de los congresistas es gestionar proyectos para su región y el trabajo de los ministros es recibir sus solicitudes. He tenido más de 2,000 pedidos", precisó.

Anotó que el congresistas Moisés Mamaní - que denunció la compra de parlamentarios - conversó con el. "Me he reunido con él e incluso realizó 26 solicitudes al MTC. Aquí no se ha pagado nada. Incluso, me llamó ayer insistentemente para concertar una reunión, y lo primero que me sugiere es un paquete de obras. Quiero aclarar que las obras se realizan bajo una serie de procesos", remarcó.

En la conferencia, el ministro Giuffra mostró los mensajes que le remiten diversos congresistas de Fuerza Popular. "Ofrezco apoyar a todos", precisó.

A su turno, Vicente Romero, ministro del Interior, informó que Freddy Aragón Valdez, funcionario de la Sucamec y aludido en los videos propalados hoy, será denunciado penalmente.

Por último, la primera ministra dijo que desde el Gobierno se atienden a los congresista, lo que no es una práctica ilegal y tampoco está condicionado.