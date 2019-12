La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció en un medio internacional sobre la situación política que atraviesa el Perú y dijo esperar que no se caiga en la “tentación del populismo extremo”.

Aráoz fue consultada por la ebullición política del Perú en contraste con otros países de América Latina como Chile o Colombia, en donde se han registrado manifestaciones por el descontento popular frente a los gobiernos.

“Los problemas que se están dando también son una mirada de contradicción en América Latina, entre el populismo versus la institucionalidad, entre tener una Constitución que te dé las reglas del juego frente a la imposición de los grupos más radicales, sean de derecha o de izquierda y eso es peligroso porque la mirada populista, incluyendo las que pueden haber en mi país, que responden entre comillas al pueblo, sin saber específicamente cómo es ese pueblo ni las necesidades que ese pueblo expresa, son solamente interpretaciones de algunos que pueden ser muy peligrosos ”, detalló el último 6 de diciembre en el canal de noticias en español NTN24.

En esa línea, refirió que para buscar espacios de diálogo y evitar la confrontación o la polarización, se deberían buscar “los centros”, ya sean de izquierda o derecha, a fin de generar valor en la población.

“Lo estamos viendo a nivel global, también se dan estas miradas populistas, estas miradas extremas de división, de polarización, creo que más bien tenemos que ir a buscar a los centros, centro izquierda, centro derecha, [que] pueden ser los espacios donde podemos encontrar los diálogos, generar mayor valor para la población dentro de los marcos institucionales. El Perú, espero, no caiga en la tentación del populismo extremo ”, agregó.

Sobre las próximas elecciones al Congreso programadas para el 26 de enero, Aráoz consideró que estas no resuelven los problemas por darse “con las mismas reglas que antes” y no con las reformas planteadas.

“No estamos resolviendo nada de los problemas previos, es más, han sido una sorpresa estas elecciones, los partidos no estaban preparados, han propuesto listas que se han armado a último minuto y no reflejan necesariamente un interés o una vocación democrática clara. El problema es cubrir los espacios, probablemente tengamos un Congreso muy atomizado”, señaló.

Finalmente, consideró que su renuncia a la vicepresidencia -la cual no ha sido considerada como válida para el gobierno del presidente Martín Vizcarra- se dio para “calmar la situación” frente a la disolución del Congreso y para que sea el Tribunal Constitucional el que dilucide si esta fue constitucional o no.

“Lo otro es esta definición de lo que van a ser las competencias de acuerdo al Tribunal Constitucional, que según lo que han dicho [los tribunos], tendrían alguna decisión a mediados de enero. Con ello, podemos ver que esperemos que las cosas lleguen a una solución democrática y no de confrontación. Uno como líder político tiene que ser popular, pero no abusar de la popularidad porque eso es populismo, lo que debemos lograr es ser líderes llevando a la sociedad al respeto de nuestras instituciones, si queremos hacer mejoras y reformas debemos hacerlo de manera consensuada no imponiendo y creo que esos liderazgos son los que faltan hoy día", dijo.