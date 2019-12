La vicepresidenta Mercedes Araoz aseguró este domingo que la disolución del Congreso de la República el pasado 30 de setiembre "no ha resuelto nada para el país" y ratificó que en aún "habían posibilidades de seguir dialogando" para salir de la confrontación política.

La también integrante del disuelto Parlamento indicó que sigue considerando que la decisión del presidente Martín Vizcarra fue inconstitucional.

"Para mí la disolución fáctica del Congreso fue inconstitucional. Habían posibilidades de seguir dialogando. Después de dos meses, el cierre del Congreso no ha resuelto nada para el país. La confrontación política hacía mucho daño al país. Se usaron dos malos instrumentos de manera extrema, la vacancia presidencial y la cuestión de confianza", sostuvo en una entrevista con 'Punto Final'.

Araoz reveló que no habla con el jefe del Estado desde hace "más de dos meses". Detalló que tampoco ha acudido a la oficina de la vicepresidencia en Palacio de Gobierno para "evitar maltratos".

Aseveró, en esa línea, que no se arrepentía de haber asumido la encargatura de la presidencia de la República horas después de que Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso. Sin embargo, dijo creer que "la juramentación se pudo haber evitado".

“El Congreso que estaba vigente en ese momento decidió suspender al presidente temporalmente y yo tenía que asumir la encargatura. Las formas quizás no fueron las correctas. La juramentación pudo haberse evitado. Por supuesto que me sentí muy incómoda, yo acepté la encargatura, pero no la presidencia. El acto político central era decir ‘sí, acepto’ porque aquí hubo un atropello a la Constitución”, señaló.

El 1 de octubre, un día después de haber asumido como presidenta encargada del Perú, Mercedes Araoz, a través de las redes sociales, anunció que renunció irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta de la República. No obstante, su dimisión no ha sido aceptada hasta la fecha, puesto que solo puede ser aceptada por el Parlamento, el cual fue disuelto.

- Caso César Villanueva -

En otro momento, la vicepresidenta lamentó la situación que vive su sucesor en la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien fue detenido el pasado martes por el presunto delito de tráfico de influencias para favorecerse en las investigaciones en su contra por el caso Odebrecht.

Araoz consideró que el ex primer ministro "fácticamente ha reconocido su delito porque lo han agarrado en flagrancia pidiendo favores a los fiscales para tapar sus delitos".

En ese sentido, cuestionó que el mandatario no haya hecho una mención directa a Villanueva hasta la fecha, puesto que “debería de marcar un claro espacio, porque ha sido su socio político y su primer ministro”.

Finalmente, Mercedes Araoz indicó que “por el momento” no regresará a la política activa. Afirmó que “no ha sido un momento grato” el que le tocó pasar tras la disolución del Congreso.

“No pienso postular al Congreso ni a la presidencia el 2021, probablemente escribiré, este no ha sido un momento grato. Yo entré a la política a servir a mi país y he sacrificado muchas cosas para eso”, manifestó.