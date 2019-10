La vicepresidenta de Perú, designada como encargada del Gobierno por un Congreso disuelto, dijo el martes que respetará la opinión del Tribunal Constitucional si falla sobre la legalidad del cierre del parlamento ordenado por el mandatario Martín Vizcarra.

Mercedes Aráoz, también legisladora, afirmó que buscará dialogar con Vizcarra para encontrar una salida a la crisis constitucional que llevó a tener dos líderes de Gobierno.

Más temprano, la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la decisión de Vizcarra y consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas que hizo el presidente para zanjar una pugna entre el Gobierno y el Congreso.

"Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo por supuesto", dijo Aráoz a Reuters, de forma serena en su apartamento ubicado en el distrito residencial de Miraflores.

Unos 86 legisladores, de los 130 del Congreso, se negaron el lunes por la noche a dejar el hemiciclo y en una inesperada sesión aprobaron suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por "incapacidad temporal".

Poco después, los legisladores opositores proclamaron a Aráoz como encargada del despacho presidencial.

La política dijo que ha tenido "conversaciones informales" con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio mayores detalles.

"No he hablado con él (presidente Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno", agregó la política que fue ministra de Economía durante el Gobierno del fallecido presidente Alan García.

Aráoz reconoció que la actuación del Congreso unicameral, de mayoría opositora, no tuvo un buen comportamiento, pero que se podía dialogar para aprobar proyectos clave del Gobierno.

"Tuvimos un pésimo Congreso, pero creo que eso no es la razón para cerrarlo", afirmó. "Creo que el Congreso y el Ejecutivo estaban obligados a encontrar un consenso", dijo.

La funcionaria refirió que un escenario "que altera las reglas de juego" puede afectar las perspectivas de la economía del país, una de las de mayor crecimiento de Latinoamérica, con inversionistas esperando qué va a pasar.

Aráoz manifestó que aceptó el encargo del Congreso unicameral disuelto por sus "principios y respeto de las instituciones". Y descartó conformar un gabinete paralelo.

"Tenemos que ser prudentes, y lo correcto es cumplir dentro del marco constitucional mis funciones, esto es más un acto político que asumir funciones", sostuvo.

"Hoy día me están detestando buena parte del país, entiendo esto porque están molestos con el Congreso", afirmó.

Al menos dos legisladores de izquierda, que apoyan en cierre del Congreso, han solicitado a la fiscalía de Perú investigar a Aráoz por el delito de “ursurpación de funciones”.

Vale recordar que por la mañana, Pedro Olaechea, titular del Congreso, cuestionó la labor de los siete integrantes del TC, cuyos mandatos han vencido.

“Acá hay una grave infracción constitucional, tenemos pruebas que el TC está comprometido en su estructura legal (...) hoy sabemos que era un tribunal adicto al gobierno”, enfatizó.