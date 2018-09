La segunda vicepresidenta y congresista de la bancada oficialista, Mercedes Aráoz , descartó que ella junto a otros miembros de su bancada pidieran, específicamente al presidente Martín Vizcarra, que se cambie al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

Guido Lombardi había comentado que, durante la reunión que tuvo Peruanos por el Kambio (PPK) con Martín Vizcarra el 27 de setiembre, algunos congresistas le expresaron su desacuerdo con el desempeño que tuvo César Villanueva, algo que Mercedes Aráoz desmintió.

"Preguntamos por qué ( César Villanueva) no había dado las respuestas adecuadas [...] en cuanto al tema de las cosas que dijeron la gente de Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori en particular, pero no es que estemos hablando ni presionando para que remueva gente", comentó a la prensa.

La vicepresidenta descartó que los miembros de su bancada plantearán el reemplazo de César Villanueva por el congresista Juan Sheput.

"No hemos conversado de eso nunca. No entiendo de dónde salen esos chismes. Lo estimo mucho a Juan (Sheput), pero ni siquiera conversamos ese tema. Ni siquiera estuvo en la reunión que tuvimos con el presidente Martín Vizcarra", recordó Araoz.

La congresista aseguró que, en la conversación con el presidente, lo único que plantearon fue mejorar la coordinación de las respuestas para defender las propuestas del Ejecutivo.

"Yo no he pedido (la salida de César Villanueva). Es una falsedad que digan que he planteado eso en la conversación. Dije que hay que ver qué está pasando, cómo es la coordinación con la PCM, pero de ahí a hablar que he pedido la cabeza de alguien es un invento", aseguró.

Mercedes Aráoz terminó asegurando que había una relación fluida entre la bancada Peruanos por el Kambio y César Villanueva. "Ayer he estado hablando con el primer ministro y con el ministro de Economía. Estamos trabajando, la coordinación es continua", indicó.