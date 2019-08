Mercedes Aráoz asegura que no se habla con el presidente Vizcarra: “Yo siempre fui su amiga y fui leal” “Por encima de las cosas que pasaron durante el cambio entre el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra, por el bien de mi país he sido leal, he actuado en defensa de los intereses que el Gobierno planteaba”, afirmó.