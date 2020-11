El primer ministro Walter Martos confirmó este martes que el presidente Martín Vizcarra enviará una carta al Parlamento pidiendo que adelanten el debate de la vacancia para esta semana con el fin de que el proceso “se haga lo más rápido posible”.

“El presidente Vizcarra tomó la decisión de que este proceso se haga lo más rápido posible y el día de mañana va a enviar una carta respetuosa al Congreso de la República para ver si modifican la fecha del pleno donde se va a ver la vacancia para esta semana, puede ser el jueves o el viernes”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“El señor presidente de la República tomó la decisión de que no presentaríamos ya ninguna medida cautelar o alguna acción de amparo, porque esto retrasaría más y se tiene, por respeto a la población y por la repercusión internacional también que está teniendo, esto se tiene que acabar ya”, señaló.

Lamentó, en esa línea, que se ponga al país “en la incertidumbre” por “denuncias que están siendo investigadas” e instó al Parlamento a acceder al pedido del mandatario “para que se termine esta inestabilidad permanente que estamos teniendo”.

“En estos dos meses ya se están presentando dos procesos de vacancia, generan inestabilidad y esta le hace bastante daño al país, pero no solamente al país, sino de manera internacional, desconcentra a los ministros en el trabajo que tenemos que hacer, lo desenfoca de las principales acciones y necesidades de la población”, indicó.

Finalmente, Martos dijo que intentará contactarse con el presidente del Congreso, Manuel Merino, y algunas bancadas “para ver que de una vez esta inestabilidad, esta incertidumbre que tiene el país se termine” porque “este es un tema del país, no se trata ni del Legislativo ni del Ejecutivo”.

El presidente Martín Vizcarra pidió esta mañana al Legislativo que debata la moción de vacancia presidencial esta semana para evitar “la incertidumbre” que un proceso como este ocasiona en el país.

“No nos tengan en la incertidumbre paralizando al país por más tiempo. No dejemos pasar más tiempo, puedo ir el jueves mismo, el viernes, pero no dejemos más tiempo”, señaló Vizcarra, al señalar que se debería debatir la moción antes del lunes 9 de noviembre.