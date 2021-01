El expresidente Martín Vizcarra se sumó a la lista de candidatos excluidos por los jurados electorales especiales por haber omitido información en sus hojas de vida, de cara a las Elecciones Generales del próximo 11 de abril.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 decidió excluir de la lista de candidatos al Congreso por Lima Metropolitana de Somos Perú al exmandatario por no incluir en su declaración jurada información sobre una empresa de la cual sería accionista.

En el documento, del 18 de noviembre del 2020, Martín Vizcarra Cornejo declaró tener el 30% de participación en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. y que, en el rubro de periodo, indicó que tiene estas acciones desde mayo de 1998 hasta la fecha.

Martín Vizcarra no declaró tener acciones en una empresa, como sí lo hizo ante la Sunat.

El área de fiscalización, al verificar esta información, halló que la empresa había sido dada de baja de oficio el 2007, pero también detectó que el 1 de junio del 2015 se realizó un acto en el que la junta de accionistas le otorgó poderes a Martín Vizcarra y dos de sus hermanos.

Por ello, dicho órgano electoral aprobó la exclusión del expresidente, quien ya anunció que apelará a la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de una revisión de la plataforma web del JNE, se puede apreciar que Martín Vizcarra no es el único caso. ¿Qué otros candidatos han sido apartados de las elecciones por fallas similares en sus hojas de vida?

César Acuña

El JEE Lima Centro 1 declaró improcedente la plancha presidencial del partido Alianza Para el Progreso (APP), decisión que ya fue apelada ante el JNE.

El ente electoral rechazó la posibilidad de que se pueda subsanar la omisión que se detectó en la declaración jurada que presentó Acuña Peralta al no incluir un lote que es de su propiedad y que está ubicado en La Molina.

Asimismo, se rechazó que esta falta pueda ser subsanada con una anotación marginal, tal y como planteó el personero legal de APP, por tratarse de una omisión “de fondo”, con lo que se confirmó que se declaraba como improcedente toda la plancha presidencial.

César Acuña omitió una propiedad en La Molina en su hoja de vida. (JEE Lima Centro 1)

El órgano electoral, al concluir que César Acuña omitió información en su hoja de vida, también rechazó como improcedentes las postulaciones del resto de su plancha presidencial: la congresista Carmen Omonte como primera vicepresidenta y el exlegislador Luis Iberico como segundo vicepresidente.

Vladimir Cerrón

Nuevamente el JEE Lima Centro 1 declaró improcedente la candidatura del exgobernador regional de Junín a la segunda vicepresidencia de la República porque tiene una sentencia de 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento de sus cargos.

La entidad electoral indicó que, por esta sentencia, Cerrón no puede postular debido a que se encuentra “inmerso en los impedimentos señalados en el artículo 107 de la Ley de Orgánica de Elecciones”.

Sin embargo, el resto de la plancha presidencial de Perú Libre integrada por Pedro Castillo Terrones y Dina Ercilia Boluarte Zegarra continúa en carrera. Hace unos días primero de los nombrados dio positivo al COVID-19.

Congreso del PPC para Lima

El exregidor de la Municipalidad de Lima, Pablo Secada, y otros 32 integrantes de la lista de postulantes al Congreso por Lima Metropolitana del Partido Popular Cristiano (PPC) han quedado, hasta el momento, fuera de la contienda luego que el JEE Lima Centro 2 declarara improcedentes sus candidaturas.

Esto, porque en la documentación que presentaron el 22 de diciembre del 2020 no incluyeron sus declaraciones juradas de hoja de vida y de no tener deudas de reparación civil. El personero legal del PPC no presentó la subsanación de este error en el plazo que se le otorgó, y por ende se resolvió declarar improcedentes todas sus postulaciones. El caso está en apelación en el JNE.

Otras exclusiones

Los errores en las hojas de vida no han sido los únicos motivos por los cuales postulantes a diversos cargos para el 11 de abril han sido apartados del proceso. A continuación, presentamos algunos ejemplos de candidatos que han quedado, hasta el momento, fuera de la carrera electoral.

Francisco Sagasti

El JEE Lima Centro 2 excluyó al presidente del gobierno de transición, que aparecía como candidato a vicepresidente del Partido Morado, antes de que él mismo renunciase a esa postulación.

Sagasti ya era candidato antes de que en noviembre asumiese de manera interina la presidencia de Perú ante la dimisión de Manuel Merino, cuya llegada al poder generó una grave crisis política y masivas protestas tras destitución en el Congreso del expresidente Martín Vizcarra.

Con la renuncia a la candidatura, Sagasti buscaba cumplir con la normativa electoral de Perú que impide al presidente en ejercicio ser reelegido de manera inmediata para un segundo mandato.

Fernando Cillóniz

El exgobernador regional de Ica encabezaba la plancha presidencial de Todos por el Perú, que fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, en medio de disputas internas con el presidente de dicho partido, Áureo Zegarra.

La fórmula la completaban Blanca Lucía Cecilia Wong Ronceros y Jaime José Eduardo Freundt López, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República para las elecciones del 2021.

Según el JEE, Percy Humberto Cárdenas Minaya, personero legal alterno del partido, presentó una solicitud de inscripción de listas de candidatos en la fórmula presidencial, pero el personero legal titular, Jean Carlos Zegarra Roldan, pidió que ésta sea retirada.

Posteriormente, Cárdenas solicitó la entrega de las credenciales y el bloqueo y retiro de todo atributo de Zegarra. Ante ello, el JEE determinó archivar definitivamente el expediente, así como notificar a la parte interesada.

Fernando Olivera

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE decidió suspender el procedimiento de inscripción de su partido, Frente de la Esperanza 2021, en vista de que la agrupación no concluyó con dicho trámite hasta el 22 de diciembre, fecha en que se cerró dicho registro.

De esta manera, Fernando Olivera, que postulaba a la Presidencia de la República en representación de dicho partido, prácticamente quedó fuera de la carrera electoral, pese a que solicitó la inscripción de su plancha presidencial ante el JEE Lima Centro 1 antes del cierre del plazo legal.

Pese a ello, el caso está en manos del JNE, que evaluó la apelación presentada por el abogado del partido contra la suspensión de su inscripción y que en los próximos días emitirá una resolución final sobre este caso.

Partido Aprista

Si bien las candidaturas del Partido Aprista no han sido excluidas, 24 de sus listas para el Congreso (por 24 jurisdicciones diferentes incluyendo Lima Metropolitana) no lograron su inscripción por no haber sido presentadas dentro del plazo de ley que se venció el 22 de diciembre del 2020.

Solo fueron admitidas la plancha presidencial encabezada por Nidia Vílchez y tres listas de postulantes al Congreso. El resto de candidatos del Apra han quedado fuera de carrera, por decisión de los jurados electorales especiales en primera instancia. El JNE ya se ha pronunciado en segunda instancia, confirmando que no se aceptará la inscripción en 10 jurisdicciones, incluyendo Lima Metropolitana.