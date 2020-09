El presidente Martín Vizcarra envió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, donde -en base a un informe realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, señala que no está en la obligación de atender una citación, en este caso la invitación a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Como se recuerda, dicha Comisión había cursado una invitación al jefe de estado para este viernes 04 de setiembre a las 4:00 p.m. para que responda sobre las contrataciones con el Estado de sus allegados, como su cuñado Fredy Herrera Begazo, el padre de la ministra de Economía María Antonieta Alva, Jorge Alva, y el cantautor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

Sin embargo, esta mañana, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, informó que dicha citación fue postergada y no fijó una nueva fecha.

Horas más tarde, a las 9:03 a.m., el presidente del Congreso, Manuel Merino, recibió la carta del mandatario en el que indica que no está obligado a acudir a la citación indicada. Además, Vizcarra negó alguna participación en los procesos de contratación que los involucra.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, indica la carta enviada por el presidente Martín Vizcarra.

El informe

El informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -firmada por su titular, Ana Neyra, concluye que el Presidente de la República no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial, ya que ello afecta el cumplimiento de sus funciones y desconoce su especial estado de protección jurídica en el régimen constitucional peruano.

De este modo, se recomienda remitir una comunicación al Presidente del Congreso de la República en que se expongan los argumentos centrales del informe, que sustentan no aceptar la invitación formulada por la Comisión de la Fiscalización del Congreso.