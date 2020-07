El presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó la labor que hizo el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y aseguró que por su experiencia y su voluntad de seguir apoyando al Ejecutivo, seguirá siendo parte del equipo de Gobierno hasta que termine su mandato.

“Vicente Zeballos ha hecho una excelente función y yo ayer, en mi mensaje que di con el nuevo Consejo de Ministros, le agradecí públicamente y él, como yo lo he dicho, va a tener que ser parte del equipo de gobierno hasta que termine este 28 de julio del 2021″, señaló el mandatario en declaraciones a Radio Americana de Moquegua.

El mandatario señaló esto un día después de que Zeballos y el resto de su gabinete presentaran su renuncia para ser reemplazados por el nuevo primer ministro, Pedro Cateriano, y otros diez nuevos integrantes del equipo ministerial.

Sobre los motivos por los cuales se decidió cambiar a Vicente Zeballos por Pedro Cateriano, Martín Vizcarra señaló que fue por la necesidad de “refrescar” los cuadros y equipos políticos.

“En política siempre se requiere refrescar los cuadros y equipos [...] (Con Vicente Zeballos) vamos a conversar, pero es un cambio de posición. Vicente Zeballos tiene que seguir colaborando porque está comprometido con el desarrollo del Perú y con nuestro Gobierno. Le di las gracias, pero el va a seguir colaborando con nosotros”, añadió, para luego indicar que en los próximos días se definirá exactamente cómo será este apoyo de parte del ex primer ministro.

Vicente Zeballos, en una publicación que hizo en Twitter luego de que se oficializara su salida del cargo a la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros, agradeció a Martín Vizcarra por la confianza que le dio para ocupar ese puesto, y señaló que se queda con frustraciones por cosas que no pudo llevar a cabo.

“Sin duda me quedo con frustraciones: me duele en el alma la pobreza y exclusión que aún persisten, la burda e insensible burocracia (con honrosas excepciones), la prepotencia de algunos sectores y los desencuentros de la política. Todo tiene un final. Me voy con lecciones aprendidas, compromisos renovados y como un ciudadano diferente y mejor al de ayer”, redactó tras ser reemplazado por Pedro Cateriano.