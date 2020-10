El presidente de la República, Martín Vizcarra, se mostró confiado en que no irá a prisión luego de revelarse pagos de presuntos sobornos por más de S/ 2 millones cuando era gobernador regional de Moquegua.

En entrevista con ‘Cuarto Poder’, el mandatario aseguró que se quedará en el país una vez que termine su gestión y que acatará las decisiones que se adopten en su caso.

“No va a ser así [terminar en prisión], no se preocupe. Seguramente pedirán lo que crean más conveniente [prisión preventiva]”, expresó.

“Por supuesto que sí [me quedaré en el país], esta es mi tierra, que quiero y amo, y nunca la voy a dejar. Nunca me corro, siempre dando la cara y con la frente en alto”, añadió.

Vizcarra aseguró que no reconoce las supuestas fotos donde aparece con Antonio Camayo, dueño de la empresa Iza Motors e involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Hay que verificar esa foto. Mi fluctuación de peso es entre 3 a 4 kilos. Nunca he subido yo 20 kilos como aparentemente se ve allí. No reconozco esa foto, no sé si es la casa de Camayo”, subrayó.