Costa: "Vizcarra necesita apoyo parlamentario porque tiene una bancada no muy fuerte"

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, aseveró este lunes que el presidente Martín Vizcarra requiere de apoyo "parlamentario" puesto que la bancada oficialista —Peruanos por el Kambio— no es numerosa, ni fuerte y tampoco se encuentra unida.

“El presidente necesita apoyo en el Congreso, tiene una bancada no muy numerosa, no muy unida y no muy fuerte y, por lo tanto, haremos lo necesario para respaldarlo, pero no somos la bancada oficialista y no nos consideramos como tal”, sostuvo en diálogo con el diario El Comercio.

No obstante, Costa precisó que su bancada no se considera oficialista, pero aclaró que sí apoyan al Gobierno puesto que participaron junto al presidente Martín Vizcarra “la misma batalla electoral” y “compartimos el mismo plan de gobierno, así que existen grandes afinidades”.

Como se recuerda, de los cinco integrantes de dicha agrupación, cuatro fueron renunciantes de Peruanos por el Kambio —Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos, Guido Lombardi y el propio Costa— y el miembro restante lo fue de Fuerza Popular —Francesco Petrozzi.

Costa consideró que algunos integrantes de Peruanos por el Kambio estarían sintiendo celos, porque el presidente Vizcarra recibió en Palacio de Gobierno a su bancada antes que al oficialismo, y dijo creer, en tal sentido, que la reacción de dichos legisladores ha venido siendo "desproporcionada".

“Parecería que sí [que sienten celos], pero todo esto a partir de una reunión que hemos tenido con el presidente, parece que la reacción ha sido desproporcionada”, indicó.