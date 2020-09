El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidencian coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karem Roca Luque.

En el primer audio, se escucha al mandatario junto a sus asesoras elaborar una defensa común ante las investigaciones del Ministerio Público y del Congreso por las supuestas contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros, más conocido como “Richard Swing” en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020.

A la primera escucha de 39 minutos a la que accedió Gestión, Morales revela que existe “una agenda roja” en la que los invitados pueden solicitar que no figure su cita con Martín Vizcarra en el registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno.

Martín Vizcarra: Lo que tendría que decirse es que lo que ingresó solo fueron las dos veces que ingresó y que las demás han sido pedidos y solicitudes, pero nunca entró porque no se llegó a formalizar. A quien vino a ver, no aceptó la visita y eso se tendría que decir.

Karem Roca: Como sucedió con los de Cusco, hoy, se les dejó en Desamparados porque hoy no tenían cita.

Martín Vizcarra: Tienes que decir que han habido correos, pero no se permitió que ingrese.

Mirian Morales: Lo que ha debido pasar en la práctica y quiero corroborrar es que alguien ha debido solicitar que no figure en el registro. O sea como una agenda roja del presidente o algo de ese esquema.

Karem Roca: En registro, no.

Mirian Morales: Imagínate que vino (Richard Cisneros).

Karem Roca: Ya verifiqué la agenda del presidente. Y encontré solo las de Oscar, que era de Cotrina y Pedro y ya les he borrado. De las que yo tengo en la agenda del Lawn Club.

Mirian Morales: En este caso ¿llegaron a entrar o no?

Karem Roca: ¿Quién?

Mirian Morales: Richard Cisneros.

Martín Vizcarra: Seguramente que ha entrado.

-Segundo audio-

El segundo audio presentado por Alarcón sería una conversación entre el presidente Martín Vizcarra y Karem Roca.

La funcionaria asegura que el ministro de Vivienda le pidió la renuncia a “Iván”, pero que esta persona no renunciará, sino ella.

Karen Roca: Yo tampoco voy a renunciar y les digo ustedes Martín Vizcarra: ¿Ustedes? ¿Cuál ustedes?

Karen Roca: Usted es mi padre, yo lo he considerado mi padre. Presidente yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas, pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo y ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván.

Vizcarra: El ministro está ajeno a todo esto. Lo metes al ministro, tú lo estás metiendo al ministro.

Karen: Usted ahorita termina y le voy a enseñar algo, somos una familia tranquila y normal.

Vizcarra: Tus odios son tu problema.

Karen: Usted sabe que ella [Mirian] es la culpable de todo lo que está pasando acá.

Vizcarra: Ella va a pagar por eso.

Karen: ¿Cuándo quiere que renuncie?

Vizcarra: Tu no pones la fecha

-Tercer audio-

Un tercer audio se da entre aparentemente Karen Roca y el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’. En este, la primera se quiebra y aduce que el jefe de Estado la ha traicionado, por lo que le pide a Cisneros decir “las cosas como son”.

"Es es tu oportunidad para que digas las cosas como son, Richard. Te aseguro, que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti, mira, cuántos años he estado a su lado y no le he importado yo, me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho, me ha humillado de la peor manera y testigo es él. Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo, te lo juro, el me ha humillado, se ha burlado de mí, me ha dicho ‘ya no has estado 10 años conmigo? renuncia pues, ¿qué más quieres?’, dice.