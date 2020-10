El presidente Martín Vizcarra minimizó la moción de vacancia presentada en la víspera en el Congreso de la República, tras conocerse supuesto pagos de sobornos de hasta cinco aspirantes de colaboradores eficaces por obras en Moquegua.

Dijo que, tras un mes del debate y el archivo de una primera moción de vacancia en su contra, se haya planteado por segunda vez una moción similar en el parlamento.

Aunque afirma que se busca elecciones transparentes y que no se involucra en el proceso electoral, responsabiliza que la moción presentada sea por las agrupaciones políticas que “no tienen ninguna posibilidad en las elecciones” los que quieren afectar la democracia, involucrándose en el proceso electoral.

El mandatario precisó que hoy recibió el oficio firmado por el presidente del Congreso, Manuel Merino, en el que se le notifica que se ha presentado una nueva moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra.

Rechaza falta de transparencia, pero no acusaciones

Este 20 de octubre, se presentó formalmente una moción de vacancia contra Martín Vizcarra promovida por la bancada Unión por el Perú y con firmas de congresistas de Podemos Perú, Acción Popular y Frente Amplio.

Martín Vizcarra aseguró que serán respetuosos de la independencia de poderes, de las instituciones y que afrontarán este nuevo pedido de vacancia presidencial “con calma y tranquilidad, pero también con mucha fortaleza”.

“Lo único que sí no aceptamos es que entre los argumentos que ponen en la moción de vacancia, es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes. Por favor. Eso sí no lo aceptamos. Lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones totalmente transparentes, porque nosotros no participamos en las elecciones. ¿Qué mayor transparencia de ello?”, señaló

Sin embargo, no rechazó las acusaciones que sustentan la moción de vacancia por el que supuestamente habría recibido US$ 2.3 millones por las obras en Moquegua.

Cabe indicar que, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela indicó que hay razones suficientes en la declaración de los colaboradores eficaces para el inicio de la investigación contra Martín Vizcarra, por ello el inicio de proceso a través del fiscal Germán Juárez Atoche.