Martín Vizcarra: "No me van a doblegar, continuamos el rumbo trazado el 28 de julio"

Luego de la serie de cuestionamientos recibidos por parte de los miembros de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, el presidente de la república, Martín Vizcarra , respondió que "no lo van a doblegar" pese a los ataque que ya esperaba por querer cambiar las instituciones públicas y combatir la corrupción.

Durante el acto público por el aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, añadió que su gobierno seguirá el rumbo establecido para el país en el discurso por 28 de julio.

"Al lado de (Miguel) Grau y (Francisco) Bolognesi, le digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar, continuamos el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción", subrayó.

Indicó que durante su vista a Tacna ha tenido oportunidad de escuchar a miles de personas con un solo clamor: " combatir a la corrupción ".

"Ya basta de corrupción, eliminemos a los corruptos", subrayó.

Recordó que lleva cinco meses en el cargo de presidente del Perú y lo asumió "de una manera casi inesperada", ya que era parte del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Al cual yo le deseé éxitos en su gestión y era parte de su gobierno como vicepresidente. Sin embargo, en 20 meses, por diversos problemas, el presidente Kuczynski renunció al cargo y yo me encontraba a miles de kilómetros de distancia del Perú (en Canadá) cuando tuve conocimiento de esa noticia", reseñó.

Agregó que luego de la renuncia de PPK tuvo que regresar al Perú en 24 horas para juramentar al cargo de presidente del Perú, lo cual es "una inmensa responsabilidad".

"Pero como yo le dije a la gente más cercana: yo nunca me chupo, yo asumo las responsabilidades", puntualizó.

Vizcarra señaló que en estos cinco meses ha podido evaluar la situación del país y el principal problema que tiene el país no solo tiene que ver con las obras de infraestructura.

"No vamos a solucionar los problemas del país si sólo nos dedicamos a hacer carreteras, hospitales y colegios, que son importantes y lo vamos a hacer tal como nos hemos comprometido con Tacna, pero si no combatimos la corrupción no vamos a desarrollarnos", aseveró.

En ese sentido, puntualizó que tuvo una gran responsabilidad el pasado 28 de julio cuando dio su mensaje a la Nación y decidió dejar de lado lo convencional.

"El 28 de julio tuve que tomar una gran decisión, o hacía un discurso convencional, como lo han hecho los presidentes de los últimos años o décadas, y luego tenía tres años de gobierno tranquilo haciendo obras por aquí y por allá, o me comprometía a cambiar las instituciones", anotó.

Resaltó que en ese momento decidió dar todo su esfuerzo por lograr un cambio en el país y por eso planteó realizar una referéndum para la reforma del Poder Judicial y la reforma política para combatir la corrupción.

"Yo sabía que no era una decisión fácil, yo sabía que con esa decisión iba enfrentarme a grandes intereses, me iba a enfrentar contra la delincuencia, me iba a enfrentar contra el narcotráfico, me iba a enfrentar contra políticos corruptos, contra jueces, fiscales que arreglan procesos bajo la mesa, pero dije que eso es lo que reclama el pueblo", señaló.

Mencionó que todos los peruanos debemos contagiarnos de la fuerza y patriotismo que caracteriza a los tacneños para lograr un cambio del Perú.

"Y yo estaré a la cabeza en ese cambio, cueste lo que cueste y caiga quien caiga", finalizó.