El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, dijo esperar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, -al igual que el actual Parlamento- pueda culminar su mandato el 28 de julio del 2021.

En Canal N señaló que una vez que Vizcarra Cornejo culmine su gestión el próximo año, tendrá la posibilidad de defenderse “como ciudadano de a pie” de las investigaciones de los órganos de justicia del país.

“Nosotros esperamos que termine el gobierno del presidente Vizcarra tan igual como el Congreso. Terminamos el 28 de julio del año 2021 y naturalmente las investigaciones que vengan posteriores, serán en este caso los órganos que administran la justicia los que podrán determinar cuál fue la responsabilidad del presidente y él, como ciudadano de a pie, poder defenderse para comprobar lo contrario”, acotó.

Indicó que en la conversación que sostuvo este lunes con el mandatario, le explicó que en la hermenéutica parlamentaria el presidente del Congreso no es el que presenta la vacancia ni la censura, y que las bancadas son “las que toman las decisiones”.

“Fue un diálogo largo con el presidente de la República, hemos intercambiado conversación, los hechos que sucedieron lo comentamos también”, dijo al señalar que los enfrentamientos entre ambos poderes del Estado han quedado “en la vuelta de la página”.

Si bien aseguró que no se involucra en temas “que no me corresponden” y que ya están en manos del Ministerio Público, Merino cuestionó que se haya grabado al presidente Martín Vizcarra en el propio Palacio de Gobierno, algo que consideró como “un tema de seguridad nacional”.

Merino también indicó que le entregó varias propuestas al mandatario, como suspender los cobros del servicio predial y arbitrios en los hoteles y servicios turísticos hasta el 31 de diciembre para que se pueda reactivar la economía de este sector.

“Hemos pedido suspender los cobros de IGV sobre la facturación de los hoteles y servicios turísticos también hasta el 31 de diciembre”, manifestó el titular del Parlamento.

También detalló que otra propuesta que el Congreso le entregó al Ejecutivo es el incremento hasta en un 80% de la atención a restaurantes con los protocolos debidos, que se evalúe la participación de las personas adultas mayores y de los niños, a fin de reactivar la economía peruana.