Vizcarra sobre mandiles rosados: Dejemos de generar polémica por un pedazo de tela y un color

El presidente Martín Vizcarra pidió este viernes no "generar tanta polémica" en torno a los mandiles de la campaña "Fuerza Sin Violencia" promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e invocó a enfocar el principal objetivo de dicha iniciativa: "desterrar la violencia contra la mujer".

El jefe de Estado explicó que mientras el concepto de que "los hombres y las mujeres son iguales y valen lo mismo" no se incorpore en el pensamiento de la ciudadanía no se podrá terminar con la violencia hacia la mujer.

"Dejemos de generar tanta polémica alrededor de un pedazo de tela, alrededor de un color, eso no es lo que vale. Lo que vale son las personas y a eso les estamos dando valor", sostuvo en diálogo con la prensa desde Huancavelica.

"Hay una cultura machista donde se considera al hombre superior. No señor. Hombres y mujeres valen igual, pueden desarrollar tareas diferentes, pero tienen el mismo valor. Mientras no incorporemos eso en nuestro conocimiento, en nuestro corazón y en nuestra mente, no vamos a poder desterrar la violencia contra la mujer", señaló.

El mandatario instó a "no estereotipar por una vestimenta", puesto que una prenda de vestir no puede utilizarse para definir a las personas y aseguró que en cada una de las personas vale "por lo que es" y no por lo que se ponga.

"Dejemos el estereotipo por una prenda o en función del color. Entonces, si yo me lo pongo [un mandil rosa] ¿dejo de ser presidente? ¿Cambia la personalidad por la indumentaria? A ese nivel estamos llegando. Estamos estereotipando. Tú eres lo que te pones, entonces te pongo y te saco un estereotipo, eso es lo que queremos cambiar. Aquí en el Perú valemos por lo que somos, no por lo que usamos", lamentó.

Como se recuerda, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ha recibido gran cantidad de críticas por parte de diversos legisladores tras la difusión de fotografías en las que se aprecia a miembros del Ejército usando un mandil rosado.

Al respecto, la titular de dicho sector lamentó los cuestionamientos y defendió la participación del Ejército del Perú en la campaña.