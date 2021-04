El congresista Jim Ali Mamani (Unión por el Perú) le solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, tomar medidas para sustentar “adecuadamente” el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm.

A través de un oficio, el legislador solicitó que se eviten las fallas técnicas en su presentación, tal como ocurrió el pasado 8 de abril cuando sustentó dicho informe ante la Comisión Permanente. Explicó que, en aquella oportunidad, “pese a que ya se había probado debidamente los videos que serían parte de la sustentación”, estos “empezaron a presentar fallas en cuanto al audio”.

Asimismo, Mamani consideró que se le debe brindar más tiempo para la exposición en el pleno programado para este viernes 16.

“Si bien entiendo que el tiempo de 30 minutos es el mismo que se está otorgando a cada una de las partes (denunciados), debe usted entender que la sustentación que he realizado (y realizaré ante el pleno) versa sobre 3 denunciados, razón por la cual se requiere un tiempo mayor para poder explicar cada caso y sus particularidades”, señala en el oficio.

Congresista Jim Ali Mamani envía oficio a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, por exposición de denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. (Documento)

Por estas razones, el parlamentario pidió a la titular del Legislativo que “pueda disponer lo conveniente para que los problemas técnicos presentados” el jueves 8 abril en la Comisión Permanente, “no vuelvan a ocurrir” y que se le “pueda asignar un tiempo de una hora” para su exposición del informe final ante el pleno.

“Le solicito pueda disponer lo conveniente para que los problemas técnicos presentados en la sesión de la Comisión Permanente del día 08 de abril no vuelvan a ocurrir; asimismo, le solicito que para el día viernes 16 de abril se me pueda asignar un tiempo de una hora para sustentar las acusaciones constitucionales contra los ex altos funcionarios antes mencionados”, se lee en el documento.