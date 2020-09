Nuevos audios difundidos por el programa ‘Cuarto Poder’ muestran supuestas coordinaciones entre la exasistente del Despacho Presidencial Karem Roca y el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien investiga el caso ‘Richard Swing’.

En el primer audio Roca Luque le dice al abogado Fabio Noriega que ha hablado con Alarcón a través de un “interlocutor” que es “leal” al congresista y deja entrever que los audios datan de hace tiempo. “Ninguno de ellos está en mi contra, no juegan mal, han mantenido la reserva”, afirma.

En la misma conversación, Roca habla de su “secreto” y de un audio en particular de cuya existencia podría conocer Mirian Morales, la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno y que también es investigada por el Ministerio Público.

“¿Cómo podría saber Mirian que hay un audio? Bueno, igual la tiene en jaque y yo sé que la debe tener con miedo, debe estar pensando de Óscar [Vásquez], de cualquier persona, por eso es que no me sacan”, señala.

Noriega le llega a sugerir a Karem Roca que no le entregue todavía los registros de audio a Edgar Alarcón, pero ella insiste en que no quiere “quedar mal” con el parlamentario. “Te lo juro, te lo vuelvo a jurar por la vida de mis tres hijos que nadie sabe de mis audios”, manifestó la exsecretaria del presidente Martín Vizcarra.

Los audios y un mensaje de WhatsApp, enviado por un tal Augusto Montes, que son el segundo nombre y el segundo apellido de Fabio Noriega coinciden en algo: en que el abogado decía ser el hombre clave de Alarcón en el armado legal del caso.

“Lo que no quiero es quedar mal con Alarcón, porque ellos me han cuidado. Él fuera otro, es político, ya hubiera lanzado a la prensa lo mío, ¿entiendes? Pero no lo ha lanzado y quiero que cuides eso”, le dice Roca a Noriega.

“Para mí [Edgar Alarcón] es un caballero, para mí. Cuando decido guardar algo, lo guardo hasta la tumba, de verdad. Esa es un arma para mí. Lo que quiero es que le tengas al señor Alarcón es mi respeto, ah”, agrega la exfuncionaria.

Incluso Fabio Noriega le dice a Karem Roca que en el informe legal que preparaba para Alarcón, ella no resultaría comprometida. “De ahí te estoy sacando exclusivamente […] lo único que le estoy poniendo es que la señora Karem Roca […] si bien es cierto tiene relación intermedia, no toma ninguna decisión”, aseveró.

En otro de sus diálogos con Noriega, ambos idean la forma de captar a ‘Richard Swing’ y cómo sería grabado de manera encubierta. “Tú me consigues un número equis que no tenga que ver conmigo, contigo, y en tu delante lo llamo y tú vas a escuchar. Ahí sí […] Y lo grabamos”, subrayó Karem Roca.