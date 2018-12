Martín Vizcarra: "Que se investigue con toda rigurosidad la campaña de PpK"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió que cualquier irregularidad que se pudo haber registrado en la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio (PpK) en el 2016, como el uso de aportantes falsos, sea investigado con rigurosidad.

"Lo único que puedo decir es que, al igual que con los demás partidos, que se investigue con toda rigurosidad lo que ha ocurrido en la campaña del financiamiento de Peruanos por el Kambio. Nosotros no hacemos distingo con nadie", señaló en una entrevista a RPP.

Martín Vizcarra respondió así cuando se le preguntó por el informe de El Comercio en el cual se reporta que cinco personas que fueron registradas como aportantes de la campaña de PpK negaron haber entregado dinero.

En total, estas cinco personas fueron registradas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para sustentar el aporte de unos S/161,647.

Sobre el manejo de las finanzas de la campaña, en la cual Martín Vizcarra participó directamente, el presidente señaló que se sumó al equipo cuando ya estaban determinadas las responsabilidades y que él solo se encargó de temas políticos.

"Cada quien tenía diferentes responsabilidades. Me incorporé en los últimos 4 o 5 meses y, obviamente, vi la parte política. He estado en los mítines recorriendo todo el país con el candidato presidencial (Pedro Pablo Kuczynski) viendo qué se priorizaba, cuál era la estrategia", precisó el presidente.

Martín Vizcarra reconoció que muchas explicaciones de parte de partidos políticos por irregularidades en las campañas presidenciales suelen alegar ignorancia, por lo que insistió en que se debe investigar cualquier cuestionamiento.

"Es fácil decir 'no sé, no conocía'. Para eso el Ministerio Público tiene que hacer una investigación profunda y determinar responsabilidades. No porque sea el partido de Gobierno se tiene que ser más laxo. Tiene que ser con la misma profundidad", exhortó.

Relación con la bancada PpK

Martín Vizcarra también habló sobre la relación entre el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio, desde la cual han habido críticas por parte de congresistas que incluso han señalado, como Juan Sheput, que se debería evaluar si siguen llamándose "oficialistas".

"Tenemos bancada oficialista, es la bancada de Peruanos por el Kambio. Mi relación es muy buena con todos los congresistas [...] Nosotros tenemos la predisposición como Ejecutivo para trabajar estrechamente con todos los congresistas, especialmente con los de PpK", aseguró el jefe de Estado.

Pese a esta apertura, el presidente dijo que el Ejecutivo no puede obligar a ningún parlamentario a que respalde sus planteamientos, por lo que dijo que están en todo su derecho de evaluar si siguen llamándose "oficialistas".

"Que lo evalúen [...] Si uno se siente incómodo, no los podemos sujetar definitivamente. Pero tenemos la mejor predisposición y ellos lo saben. Tengo una muy buena relación, pero si tienen alguna otra expectativa, nosotros no podemos, a la fuerza, hacer que se mantengan monolíticamente unidos en torno a nuestra propuesta", manifestó.