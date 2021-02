Pese a que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) dijo que el expresidente Martín Vizcarra no participó en los ensayos, el exmandatario insiste en que si formó parte de los ensayos de Sinopharm.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que le parecí extraño que no esté registrado, y que participó en dicho estudio él y su esposa Maribel Diaz.

Para ello mostró junto al comunicado su tarjeta de participación sin código de barras, como lo han recibido los 12,000 participantes de los ensayos realizados en la UPCH.

“El día de ayer he tomado conocimiento por el comunicado de la UPCH que no me encuentro en el registro de voluntarios, hecho que me causa gran extrañeza ya que de acuerdo a lo que siempre se ha coordinado con los responsables de este proyecto siempre se me informó de un solo grupo de 12000 voluntarios”, se lee en el documento que publicó acompañado de su cartilla como participante del estudio clínico, pero sin código de barra.

Cartilla con sello y código de barra





Martín Vizcarra aseveró, asimismo, que tuvo “razones válidas para no hacer pública” su participación en el ensayo de Sinopharm, ya que “hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo de la Fase III de la vacunación experimental” del laboratiorio chino y se mostró confiado en que su involucramiento en el referido estudio “no han significado falta administrativa, ni delito”.

“Todas las acciones anteriormente narradas no han significado falta administrativa, ni delito. Sin embargo, este hecho es utilizado por los enemigos del país que, con la intención de desacreditar y manchar honras, lo único que logran es desestabilizar al Perú en plena segunda ola de la pandemia; sacando a relucir nuevamente actitudes golpistas que llevaron a la renuncia de la ministra de salud”, indicó.

A la opinión pública. pic.twitter.com/nCU2li3Ntj — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 14, 2021

Este sábado la UPCH señaló a través de un comunicado que el investigador principal de dicha casa de estudios, Germán Málaga, entregó toda la información requerida a funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS), que realizaron una inspección al ensayo clínico de la vacuna y se determinó que “el señor Martín Vizcarra Cornejo y la señora Maribel Díaz Cabello no forman parte del grupo de 12.000 voluntarios sujetos de investigación”.