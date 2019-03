Martín Vizcarra no hará suya la propuesta de reforma política: "no están dadas las condiciones"

El presidente Martín Vizcarra parece no estar convencido de la propuesta de reforma política, y es que consultado sobre llevarlo a un proceso de confianza, como fue con las propuestas anteriores, dijo que "la propuesta de reforma de justicia la hicimos nuestra y la llevamos al Congreso y luego vino el referéndum, que fue una validación social".

Sin embargo, menciona que , "con la reforma política no están dadas las condiciones para un nuevo referéndum y por eso ahora la hacemos pública para compartirla a la sociedad", así lo manifestó en entrevista con La República.

Bicameralidad

Pese a ello, dijo que manifestó que su gobierno “está evaluando” la propuesta sobre el retorno a la bicameralidad , presentada por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Esta medida había sido planteada en el referéndum que impulsó su gobierno, pero sufrió modificaciones en el Congreso y así fue rechazada por la ciudadanía.

Según recordó Martín Vizcarra, en su mensaje a la Nación del 28 de julio del 2018, recalcó que la bicameralidad iba a mejorar el desempeño Legislativo; sin embargo, esta propuesta fue alterada en su paso por la Comisión de Constitución del Parlamento.

“El 28 de julio dijimos que la bicameralidad iba a mejorar el desempeño legislativo, se planteó, pero ¿cuál fue el problema de la propuesta? El contrabando, el juego sucio, la criollada”, indicó.

Además, Martín Vizcarra sostuvo que “es lamentable” que aún hayan seis normas sobre la reforma de justicia paralizadas en el Congreso, por lo que detalló que recurrirá al camino formal a través del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para conocer qué está pasando con esos proyectos.

“Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: ‘bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas?’. Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige, obviamente estaremos vigilantes para que sea así”, dijo.

Sin embargo, el mandatario no descartó interponer una cuestión de confianza, en caso se trate de falta de voluntad del Legislativo.

“Si no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada. [¿Cómo la cuestión de confianza?] Es parte de ello, pero hay que analizarlo en su momento”, acotó.

Investigación a Carlos Bruce

Por otro lado, el jefe de Estado se refirió a la reciente investigación de la Fiscalía de la Nación que involucra al congresista y ministro de Vivienda, Carlos Bruce, por presuntos actos de corrupción relacionados a obras de agua y desagüe en Chiclayo.

“Toda investigación tiene que recibir las facilidades para que lleguen a conclusiones y esta no debe ser excepción. Es más, cuando justificada o injustificadamente a mí como presidente me han querido involucrar en algo irregular, he dicho: investiguen. Si estoy poniendo tanto énfasis en la lucha contra la corrupción es porque tengo la autoridad para hacerlo”, dijo.

Asimismo, precisó que no ha podido conversar sobre el tema con Bruce, pero “obviamente” le preguntará y este deberá “hacer su descargo hacia adentro y al Ministerio Público”.

Finalmente, consultado sobre si lo apartará del Gabinete Ministerial, refirió que debe saber de qué se trata la denuncia y en qué fase está la investigación.

“Tengo que ver de qué se trata [la denuncia]. Hay que ver en qué fase de la investigación se está y qué sustento hay para la misma”, acotó.

No lee mensajes de Alan García

Finalmente, Martín Vizcarra afirmó que no lee los mensajes del ex presidente Alan García , quien critica constantemente su gestión a través de las redes sociales.

“No los leo [sus mensajes]. Hay que aprovechar de una mejor manera el tiempo. No los leo. Desconozco mayormente”, aseveró.