El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, calificó como “una actitud de rebeldía” el hecho que el presidente Martín Vizcarra no haya asistido hoy ante su despacho para declarar por la investigación en su contra por presuntamente haber recibido sobornos, cuando era gobernador regional de Moquegua.

“Se dispuso citar al ciudadano Martín Vizcarra para que brinde su declaración indagatoria, estando a su investidura que ostenta como presidente de la República, se le solicitó que eligiera el lugar donde debía tomársele su declaración con obligatoria presencia de su abogado defensor, y se cursó para tal fin a la notificación respectiva a Secretaría General de Palacio (...) Sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna para dicha diligencia, ante lo cual se ha tenido que levantar el acta respectiva de inconcurrencia. Con ello, el ciudadano Martín Vizcarra viene demostrando una actitud de rebeldía frente al requerimiento fiscal que lo único que busca es esclarecer los hechos”, se lee en el documento al que accedió Gestión.

Bajo esa premisa, Juárez reiteró la citación al mandatario en calidad de investigado para el próximo 12 de noviembre a las 10 a.m. Al igual que la primera vez, el fiscal deja en libertad a Vizcarra a que elija el recinto en donde le tomará su testimonio.

Acta del fiscal Germán Juárez

No hay nada que dirimir

En otro fragmento del documento, el integrante del Equipo Especial Lava Jato da cuenta hoy recibió un oficio del secretario general de Palacio, Pedro Pablo Angulo De Pina, en el que se adjunta la carta que envió ayer el mandatario a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que defina competencias en las investigaciones que se llevan a cabo sobre su gestión en el Gobierno Regional de Moquegua.

No obstante, el fiscal Germán Juárez afirma -en el mismo sentido en el que respondió hoy Ávalos a Vizcarra- que la Fiscalía de la Nación no tiene competencias para dirimir investigaciones en curso. Agrega que la solicitud del jefe de Estado no está encuentra “arreglado a la ley”.

Por tanto, alega que a comparación del fiscal anticorrupción Elmer Chirre que abrió indagación preliminar contra “los que resulten responsables”, es decir personas aún no identificadas, por presuntos sobornos en el caso Lomas de Ilo; él sí inició pesquisas contra el presidente Vizcarra por hechos punibles y los por delitos tipificados correctamente por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.