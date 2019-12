La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, señaló que el presidente Martín Vizcarra ha pedido a la ciudadanía que tenga un voto responsable y que no ha favorecido a algún candidato o alguna bancada en el marco de las elecciones congresales extraordinarias que se llevarán a cabo el 26 de enero del 2020. Esto, ante el proceso que ha iniciado el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 contra el mandatario por presunta violación de la neutralidad.

Sobre el pedido que hizo Martín Vizcarra para que la ciudadanía vote por aquellos congresistas que estén a favor, entre otros temas, de eliminar la inmunidad parlamentaria, Fabiola Muñoz recordó que el Ejecutivo ha tenido esa posición desde el inicio.

“Lo que está haciendo el presidente es pedir que voten de manera responsable [...] Nosotros tenemos como Gobierno una posición muy clara desde hace bastante tiempo. Hay principios que hemos defendido desde el inicio y los seguiremos defendiendo. Nuestra posición como Gobierno es transparente y nunca la hemos ocultado. Hemos propuesto que el Congreso de la República vote normas contra la inmunidad o a favor de remover la inmunidad”, dijo en una entrevista a Canal N.

La ministra del Ambiente destacó que el Ejecutivo no cambie de opinión en base a encuestas o porque se ha disuelto el Congreso. “No estamos cambiando porque a la población le parezca mejor o no, ni cambiamos porque haya elecciones o no. Estamos siendo absolutamente claros y transparente, como siempre lo hemos sido”, acotó.

Muñoz respondió también a quienes ha cuestionado la actitud del presidente Martín Vizcarra, como el candidato de Fuerza Popular Diethell Columbus, quien pidió al JEE Lima Centro que se pronuncie por las declaraciones que hizo el mandatario. Al respecto, la ministra recordó que el Gobierno no tiene bancada ni partido que esté participando en el proceso electoral.

“Nosotros no tenemos bancada y somos perfectamente conscientes de eso. No estamos beneficiando a uno ni a otro candidato. Al contrario, queremos que de verdad la democracia se fortalezca. Más bien, el que tiene bancada y una opción política clara es el señor Columbus”, comentó.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que preside Luis Carrasco, decidió este lunes abrir una investigación por presunta falta de neutralidad y otorgó tres días hábiles para que Martín Vizcarra presente sus descargos.