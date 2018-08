Martín Vizcarra entregará hoy proyectos de reforma constitucional ante el Congreso

Martín Vizcarra señaló desde Pucallpa que su gobierno busca “reformular todo el sistema de justicia del Perú”.

“No basta cambiar a un corrupto, tenemos que sacar a todos y eso queremos hacer con la reforma del sistema de justicia ”, anotó en un evento junto con gran parte de su gabinete.

Para ello, Vizcarra aseguró que “hoy, inmediatamente regresando a Lima, iremos con el primer ministro a entregar personalmente los proyectos de reforma constitucional ” y añadió que no duda que se le dará “prioridad cuando lo tengan en sus manos”.

Los 3 proyectos de ley de reforma política fueron aprobados en consejo de ministros el día de ayer. Tras la sesión del miércoles se pensó en entregar dichos documentos pero hubo un imprevisto.

Horas antes, el presidente manifestó que pensaba que podía ir al Congreso “sin pedir autorización a nadie”, tras una crítica del presidente del Congreso, Daniel Salaverry , quien afirmó que si el mandatario quería ir a la sede del Poder Legislativo debió coordinarlo previamente.

"Sabiendo que tanto el presidente del Congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de Lima (estaban en Cieneguilla), escoger justo ese momento para visitar el Congreso creo que no es lo más elegante [...] Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú", había expresado el presidente del Parlamento a un canal de televisión.

Referéndum

​“El pueblo va a tener el poder en sus manos. Nosotros respetaremos la decisión ciudadana expresada en su voto y lo haremos porque confiamos en el pueblo”, señaló Vizcarra quien insistió en la realización del referéndum sobre reforma política como la no reelección de congresistas, el cambio en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros.

“Vamos a explicar claramente de qué se trata estos proyectos. Mejoraremos el sistema político y vamos al cambiar el sistema judicial”, añadió.

Por último, recordó que el 7 de octubre se desarrollarán las elecciones regionales y municipales y aseguró que en distintas partes del país le llegaron quejas por malos desempeños de alcaldes.

“A veces cuando viajo, la población se queja pero ustedes eligen a los alcaldes. Necesito que elijan a las mejores autoridades”, acotó.