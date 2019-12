El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que en un contexto de protestas sociales y manifestaciones en varios países de Latinoamérica, en el Perú el descontento popular se ha logrado canalizar a través de la vía democrática, tanto del referéndum del 2018 como de las próximas elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero del 2020.

“La población se ha volcado a las calles para exigir mejores condiciones de vida, una mayor representación política y pleno respeto a sus derechos fundamentales. Diversos analistas se han venido preguntando si las protestas sociales también pueden estallar en nuestro país. La respuesta es que, lo que debemos evitar, es el descontento ciudadano que genera las protestas”, comentó el presidente.

“Quizá la diferencia es que, en el Perú, el descontento popular se está canalizando por la vía democrática a través del referéndum de hace un año y a través de las próximas elecciones donde se elegirá un nuevo Congreso, en solo 45 días”, añadió.

Martín Vizcarra consideró que la ciudadanía en el Perú ha marchado contra la corrupción, contra la impunidad, los contubernios y los arreglos oscuros.

“¿Acaso el 2018, solo hace poco, millones de peruanos a lo largo y ancho del país no salieron a las calles a repudiar la corrupción y exigir cambios?”, recordó el mandatario.

En esa línea, el jefe de Estado reiteró que el crecimiento económico y el PBI resultan insuficientes para mejorar la calidad de vida de las personas sin un crecimiento con equidad social.

“Solo escuchando a la ciudadanía podemos avanzar en la construcción de un mejor país [...] El objetivo central de toda acción de gobierno deben ser las personas. Si no nos acercamos al ser humano, si no mejoramos la condición de vida de nuestros ciudadanos, no habremos cumplido nuestro objetivo de gestión”, indicó.

Martín Vizcarra dio este discurso como parte de la presentación del Informe Global sobre el Desarrollo Humano 2019 de Naciones Unidas.