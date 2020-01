El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, aseguró que está llano a participar en cualquier citación fiscal por las presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Durante una visita de trabajo en Tumbes, el titular del MTC insistió en que no cometió ningún delito cuando ocupó la Gerencia General del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Martín Vizcarra.

"Hubo dos investigaciones a nivel de la fiscalía. Las dos archivaron el tema. El primer archivo sucedió en julio de 2017 y el segundo fue en noviembre del 2019. Es decir, ha sido archivado dos veces", manifestó.

“Posteriormente existe un informe de control de la Contraloría que se emite a finales del año pasado en el cual no se me atribuye ninguna responsabilidad. Sin embargo, estoy dispuesto a cualquier citación que demande mi participación para aclarar mi desempeño”, agregó.

Trujillo también afirmó que la fiscalía de Moquegua ha revisado el tema por tercera vez y dijo que atenderá todas las citaciones. "Nosotros hoy estamos preocupados por el trabajo, por el avance en nuestros temas", subrayó.

"Soy consciente, mi vida y mi desempeño público siempre ha sido transparente. A mí no me van a encontrar videos, audios, correos en absoluto […] Las investigaciones no nos preocupan", sentenció.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua dispuso la reapertura a la investigación preliminar a Edmer Trujillo y otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Según la resolución fiscal, la investigación continuará tras declararse procedente la denuncia interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco contra Trujillo y otros por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Enco solicitó que se reexamine todo lo actuado, pues antes hubo dos investigaciones preliminares que se archivaron provisionalmente. Junto con el titular del MTC, también se incluyen a 19 personas (entre ellas 12 exfuncionarios) que serán investigadas en un plazo de 60 días naturales.

En el documento presentado por Enco también se denuncia al jefe de Estado, Martín Vizcarra, pues en el período en que era presidente regional se llevaron a cabo las irregularidades que se investigan.

Sin embargo, la fiscalía declara que no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra el mandatario y Edmer Trujillo por los presuntos delitos de peculado y colusión.