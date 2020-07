El presidente de la República, Martín Vizcarra, convocó para que el Consejo de Estado se reúna este jueves 9 de julio para evaluar medidas a tomar luego de que el pleno del Congreso aprobara el proyecto de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, así como la de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Defensor del Pueblo y el antejuicio de altos funcionarios.

“Con la mejor voluntad de encontrar juntos una salida, he convocado mañana al Consejo de Estado. Mañana han confirmado la asistencia a las 10 a.m. todos los miembros, menos una, la presidenta del Tribunal Constitucional que se ha excusado”, detalló el presidente en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno de esta tarde.

Según manifestó, Marianella Ledesma, titular del TC, dijo que no iba a acudir porque la norma aprobada por el Parlamento “compromete sus competencias” y ella va a tener que dar su opinión dentro del pleno del tribunal.

“(Marianella Ledesma me dijo) ‘yo con toda la voluntad de querer asistir al consejo pero no puedo porque esta norma me está quitando prerrogativas constitucionales'”, añadió Vizcarra.

El Consejo de Estado es una instancia consultiva que reúne a los tres titulares de los poderes del Estado: el Presidente de la República, el presidente del Congreso (Manuel Merino) y el presidente del Poder Judicial (José Luis Lecaros). También suelen participar, en representación del Ministerio Público, la Fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) y la titular del TC (Marianella Ledesma).

“Voluntad hay para corregir las cosas, pero por favor, hagamos bien. Lo que se ha hecho (en el Congreso) repito que es un ardid para salir de este problema y eso no podemos tolerar los peruanos. Hay que corregir y cambiar. Busquemos la forma, el mecanismo”, exhortó el mandatario.

“Nadie cabe qué hicieron”

Martín Vizcarra volvió a criticar al Congreso por haber aprobado en primera votación la reforma constitucional que elimina la inmunidad y el antejuicio, y señaló que los congresistas están buscando dejar su inmunidad “intacta”.

“La inmunidad (de los legisladores) a la que decían que iban a renunciar para ser transparentes, la eliminan, pero meten a otros órganos e instancias sumamente importantes, como la Defensoría del Pueblo, al TC. Increíble. Agregamos al TC, en 5 minutos, aprobado. ¿Sabían los congresistas lo que estaban votando? Eso es sumamente peligroso y eso tiene que corregirse”, manifestó.

Durante su pronunciamiento, el presidente dijo que “nadie sabe qué hicieron” los legisladores al modificar el domingo 5 de julio el dictamen que había aprobado la Comisión de Constitución, antes de que fuera aprobado por el pleno por 110 votos a favor.

“[Los congresistas] aprobaron el pedido del impedimento para postular, pero en el tema de la inmunidad parlamentaria, nadie sabe qué hicieron. Como ha quedado ese artículo, es realmente lamentable y espero que lo corrijan a la brevedad. Estoy seguro que muchos congresistas recién al día siguiente se dieron cuenta qué aprobaron”, sostuvo.

Martín Vizcarra concluyó señalando, nuevamente, que él no teme perder el antejuicio, ya que solo le queda en el cargo de Presidente de la República un año.

“No tengo ningún temor, estoy de salida. Tenemos que tener equilibrio de poderes y eso en 15 minutos se fue todo al agua. Para aprobar cualquier ley hay un procedimiento de debate en comisiones y reflexión, y para una ley de reforma constitucional aún más. ¿Puede haber un cambio tan profundo con una modificación en cinco, diez minutos sin el debate?”, se preguntó.