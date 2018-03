Martín Vizcarra: Cinco preguntas que todos se hacen antes de la sucesión presidencial

La renuncia de Kuczynski a la presidencia de la República dejó varias interrogantes. Sobre todo alrededor de la toma de mando de Martín Vizcarra.

¿Qué sucederá con la segunda vicepresidencia? ¿Puede llamar a los mismos ministros? Gestion.pe conversó con el constitucionalista Aníbal Quiroga para absolver esta y otras dudas sobre el sucesor de PPK.

¿Vizcarra debe juramentar como presidente si ya fue elegido vicepresidente?



Una vez que es llamado a ejercer la presidencia tiene que juramentar al cargo de presidente. Él fue elegido como vicepresidente y no puede ejercer un cargo que no ha juramentado.

¿Los ministros deben renunciar junto con Kuczynski?



Todos los ministros deben renunciar. Mañana la primera ministra tiene que dimitir de todas maneras. El presidente debe nombrar un nuevo titular del Consejo de ministros, y a propuesta de él, elegir a su gabinete.

¿Vizcarra puede volver a convocar a los mismos ministros para que integren su gabinete?



Vizcarra sí puede convocar a Mercedes Aráoz como premier nuevamente, pero sería una torpeza. Creo que la posibilidad política de que Aráoz sea nuevamente ministra es nula.

¿Quién asume la segunda vicepresidencia, si Aráoz ocupará la primera?



Aráoz pasa a ser la primera vicepresidenta. Sin embargo, Vizcarra se quedaría sin segundo vicepresidente. Cuando renunció Diez Canseco o Chehade, solo hubo un vicepresidente.



En el caso que Vizcarra deje la presidencia, Mercedes Aráoz se quedaría sin vicepresidente. La línea de sucesión después de ella recae en el presidente del Congreso.

¿En el caso de una censura de su gabinete, cuentan la censura del gabinete Zavala?



La censura anterior al gabinete Zavala ya no cuenta. No fue a Vizcarra a quien le censuraron el gabinete porque no estuvo en el gobierno. Se reinicia la cuenta a cero. Todas las tarjetas amarillas y rojas se borran.