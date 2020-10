Más revelaciones del caso Richard Swing. La fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas ha recibido el 6 de octubre información nueva que involucra otra vez al presidente Martín Vizcarra en las contrataciones del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.

Precisamente, en dicha fecha nueve de 10 investigados estaban detenidos preliminarmente por siete días en la Prefectura de Lima.

¿Qué es lo que consiguió? De acuerdo a la resolución de pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Mirian Morales, Liliana Chaname, Óscar Vásquez y Richard Cisneros y al que accedió Gestión, el nuevo testigo protegido con código 02-2020-141 brindó detalles del supuesto papel que cumplió el mandatario para no tener ningún vínculo con la investigación del caso Swing.

Según el testigo protegido, Óscar Vásquez, exasesor presidencial, le transfería mensualmente S/100 mil a Richard Cisneros -luego de que terminó su último contrato con el Ministerio de Cultura en abril- con el fin de que calle y no involucre a Martín Vizcarra en la pesquisa del Ministerio Público.

Sánchez Porturas utilizó esta declaración para sustentar el peligro de obstaculización de Vásquez. A continuación el testimonio completo:

“Óscar Vásquez, quien le deposita siempre sumas de dinero en sus cuentas del banco de Crédito y del banco Interbank, en sumas aproximadas no menos de S/100,000 a Richard Cisneros. Además le ha comprado un celular y una laptop. Óscar Vásquez es quien le paga los abogados para el caso denunciado ante la Fiscalía. (...) Richard Cisneros Carballido desde que salió del Ministerio de Cultura le asignan un dinero no menor a S/10,000, el cual es depositado por el señor Óscar Vásquez, ello por guardar silencio sobre la presente denuncia de esta Fiscalía, por disposición del presidente Martín Vizcarra, porque Richard Cisneros es más amigo del presidente que de Óscar”, indicó el testigo en la página 68 de la resolución.

“El jilguerito”

En otro extracto de la declaración del testigo protegido al que tuvo acceso este diario, se da cuenta que Óscar Vásquez, exasesor presidencial, tenía un trato “amical” con el cantante Richard Cisneros. Incluso llamaba “jilguerito” al jefe de Estado.

“Tengo conocimiento de que el señor Richard Cisneros cuando se comunicaba con el señor Óscar Vásquez era con familiaridad ‘Don Óscar’, a quien le comentaba todas sus actuaciones mediáticas y televisivas y cuando le preguntaba por el presidente le decía ¿Y cómo está el jilguerito?”, contó el testigo a la Fiscalía en la página 101 del documento.

El testigo dio un detalle adicional para reforzar su versión de los presuntos pagos que realizaba Vásquez a Richard Swing.

“Tengo conocimiento que el día 29 de agosto de 2020, el señor Richard Cisneros se reúne con la señora Karem Roca Luque en el distrito de Miraflores para conversar sobre el tema de la denuncia en la Fiscalía. Es ahí donde el señor Richard Cisneros le hace la llamada al señor Vásquez y demuestra su amistad con Óscar, donde el señor Richard Cisneros le exigía un depósito de dinero a señor Óscar Vásquez. Dicho reclamo fue muy sutil, le dijo que no se olvide de su encargo”, aseguró en la misma página citada anteriormente.

La defensa de Vásquez

Gestión se comunicó con Francisco Núñez, abogado del exasesor del presidente Martín Vizcarra, para contrastar la información brindada por este testigo, sin embargo, evitó adelantar su estrategia legal.

Sostuvo que mañana en la audiencia que convocó el Poder Judicial para evaluar el pedido de prisión preventiva dará los descargos necesarios que demostrarían la inocencia de su patrocinado.

“Mañana en la audiencia podrá escuchar lo que usted me está preguntado, con toda seguridad, en el momento que corresponda. No es falta de voluntad de contestar, las normas procesales y debido proceso exigen algunos compartimientos que no debemos de vulnerar”, declaró a este diario.