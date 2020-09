La Comisión de Fiscalización del Congreso insistió en invitar al presidente Martín Vizcarra para que responda por las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros, más conocido como “Richard Swing” en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020.

El titular de grupo de trabajo, Édgar Alarcón, envió un oficio al presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, en el que le da cuenta que “hubo una confusión” en el informe del Ministerio de Justicia, el cual recomendó al jefe de Estado no presentarse a la citación.

“El oficio no distingue entre el requerimiento de una comisión investigadora (o una comisión ordinaria premunida por el Pleno de la facultad de realizar una investigación) dentro de un proceso regulado por el artículo 88 del reglamento del Congreso, y que el requerimiento o citación pueda surgir de un proceso de acusación constitucional, previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución y regulado por el artículo 89 del Reglamento del Congreso”, reza el oficio al que accedió Gestión.

En ese sentido, Alarcón reitera citar al jefe de Estado, ya que la invitación cursada para que declare ante la Comisión de Fiscalización es en calidad de invitado y está dentro de las leyes y la Constitución.

Citación. (Foto: Captura)

A renglón seguido, plantea al titular del Congreso a que una comitiva con “carácter de urgencia” pueda coordinar con el despacho de la Presidencia de la República una hora y fecha para que Vizcarra Cornejo acuda a responder a la comisión, “con el respeto de autonomía de poderes”.

La misma misiva fue derivada hoy al mediodía a la secretaria general de Palacio, Mirian Morales, con el fin de que sea atendida a la brevedad.

¿Y si no va Vizcarra?

Respecto a este eventual escenario, en el oficio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, advierte que si Vizcarra no se presenta, “se generaría un negativo clima en cuanto a una adecuada relación entre poderes del Estado, contraviniendo incluso los postulados establecidos en el Acuerdo Nacional”.

Como se recuerda, el pasado 4 de setiembre, el presidente del Congreso, Manuel Merino, recibió la carta del mandatario en el que indica que no está obligado a acudir a la citación indicada. Además, Vizcarra negó alguna participación en los procesos de contratación que los involucra.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, indica la carta enviada por el presidente Martín Vizcarra.