El congresista Carlos Almerí (Podemos Perú) aseguró que al interior de su bancada y de su partido todavía no se ha definido un eventual apoyo a la nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

Como se recuerda, el vocero de la bancada Podemos Perú, Aron Espinoza, había anunciado que apoyarán con sus firmas la presentación de la nueva moción contra el mandatario por incapacidad moral permanente, que promueve Unión por el Perú (UPP).

“No he firmado y aparte todavía no hay un acuerdo político ni en la bancada ni en Podemos Perú. Hay congresistas que han firmado, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de todos”, expresó en Canal N.

En ese sentido, Almerí enfatizó que “las firmas son personalísimas” y que hasta donde tiene conocimiento, dicho partido aún no ha asumido una posición respecto a la posible moción de vacancia presidencial.

Respecto a la nueva denuncia contra Vizcarra Cornejo por el presunto pago de un soborno de S/ 1.3 millones cuando era gobernador regional de Moquegua, el legislador consideró que hay “incoherencias” en las declaraciones del mandatario.

“Había incoherencia en sus declaraciones. Cómo una persona no se puede acordar si estuvo con una persona que está sindicada como intermediaria de la señora Keiko Fujimori en los audios del caso Cuellos Blancos del Puerto”, expresó.

“El presidente no tiene una forma clara de responder al periodismo. Tiene un grado de educación superior, ha sido gobernador regional y tiene experiencia para contestar a un periodista sobre temas puntuales”, sentenció.