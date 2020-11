La ministra de Justicia y de Derechos Humanos, Ana Neyra, no aseguró si el presidente Martín Vizcarra acudirá a la segunda citación del fiscal Germán Juárez para que declare en calidad de investigado por presuntos sobornos los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

En entrevista con Exitosa, reveló que el mandatario evalúa junto a su equipo legal si asistirá a la nueva convocatoria del Equipo Especial Lava Jato debido a que hay dos fiscales que han abierto investigación preliminar en su contra por los mismos hechos.

“Él (Vizcarra) no ha ido a una sola citación, efectivamente, porque esperaba que se dilucide este temas de competencias (entre las fiscalías) y entiendo que ahora ya está formando un equipo legal para que lo pueda asesorar y cómo puede acudir y enfrentar las diferentes etapas de esta investigación”, declaró la ministra.

Al ser consultada si Vizcarra esta vez sí declarará ante el fiscal Juárez programada para el próximo 12 de noviembre, Neyra solo ratificó que el jefe de Estado viene trabajando con sus abogados en la estrategia legal que seguirán contra la indagación del Ministerio Público.

“No te puedo asegurar que sí o no (asistirá), porque es un tema que en mi rol de ministra no lo he definido con el presidente, eso lo tendrá que ver con su abogado”, expresó.

En otro momento, manifestó que Vizcarra Cornejo no usará dinero del Estado para defenderse de la pesquisa fiscal. Sostuvo que al ser hechos antes de asumir como presidente, el correrá con los gastos de su defensa.