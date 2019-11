Días después de la difusión de unos audios que muestran conversaciones entre Martín Belaunde Lossio, el fiscal adjunto David Alan Castillo y su superior, Elmer Chirre (ambos encargados del caso La Centralita), salen a la luz nuevos diálogos protagonizados por el investigado en los cuales asegura que el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, pidió que se le otorgue arresto domiciliario a cambio de su colaboración.

“Yo, por ese caso (a cargo de Germán Juárez) tendría que haber sido extraditado. Yo no he firmado mi allanamiento en ese caso, el caso de Juárez, que ya prescribió en Bolivia. Entonces, lo tengo por los huevos. Disculpe la palabra, lo tengo por los huevos [...] En verdad, yo voy a firmar, pero voy a decir ‘Compadre, ahora yo no te creo nada. Yo toda mi vida te he creído, pero ahora primero me pones en mi casa y de ahí te firmo. Si no, no te firmo’”, se le escucha decir a Martín Belaunde.

Las conversaciones grabadas presuntamente en marzo de este año dentro del penal Piedras Gordas y difundidas por el portal español El Diario, muestran a Martín Belaunde hablando con un interlocutor desconocido sobre una reunión que habría ocurrido, según el procesado, en enero del 2019 entre él, Germán Juárez y David Alan Castillo.

La cita habría ocurrido porque el fiscal del equipo especial está buscando otorgarle detención domiciliaria a cambio de su testimonio.

“Él lo convocó (a Castillo) porque Juárez está pidiendo mi variación a domiciliaria y entonces Carhuancho le dijo ‘no quiero tener problemas’ cuando estaban reunidos. Esto lo sé, no estaba Carhuancho (en esa reunión), esto me lo ha contado Lucho la Cruz (abogado de Martín Belaunde), que Juárez se sentó con Carhuancho, presentó la variación y le dijo ‘No es mi caso, es de Antalsis’. ‘¿Y Chirre?’. ‘Chirre ya no está’, le dice. ‘Ya, Juárez, hazme un favor. Yo te doy la variación, pero reúnete con el Alan (Castillo) y que el Alan no haga problemas'”.

Así detalló Belaunde Lossio una supuesta reunión entre el fiscal y el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhauncho, que evalúa la denuncia por lavado de activos contra Nadine Heredia y otros.

Luego de este presunto pedido, el procesado señala que Germán Juárez citó a David Alan Castillo en una reunión con él presente dentro del penal.

“Juárez vino con Alan (y me dijo) ‘Quiero que por favor le digas que lo vas a ayudar cuanto puedas. Lo que puedas. De Antalsis’. ‘Yo conozco el caso Madre de Dios, ahí reconozco’ [...] ‘No, no, háblame de Cusco’. ‘De Cusco no puedo decir absolutamente nada, porque no lo sé. Ni en Junín y menos en Chiclayo. No puedo decir nada. Pero lo único que estamos pidiendo es la variación (de prisión preventiva). Sí, yo me comprometo, estando en mi casa, puedo mover hilos y llamar por teléfono, averiguar quién diablos, si hicieron algo, quién rayos hizo algo mal en Cusco, algo mal en Junín, en Chiclayo’", contó Belaunde Lossio en uno de los audios.

“Él (Castillo) dijo ‘Perfecto. Entonces usted se compromete a dar información’. ‘Sí’, le digo. ‘Ya, perfecto, entonces yo también me comprometo. Cuando usted me brinde información, yo me allano a lo que está pidiendo el Dr. Juárez’. Juárez se molestó. ‘Esto es un circo’, dijo [...] ‘Este es mi colaborador, es mi colaborador. Es el que hace mi caso, es un caso emblemático, mucho más importante que su caso, porque yo he leído su caso y aquí no hay nada [...]’, y así terminó la reunión”, siguió relatando.

En otro momento, Belaunde Lossio asegura que Germán Juárez “siempre ha querido apoyarme” pero que el fiscal Elmer Chirre se opuso a la entrega de beneficios a tal punto que también se reunión con Richard Concepción Carhuancho para pedir que no varíe la prisión preventiva.

“Vino el Dr. Chirre hace como año y medio y Juárez le dijo que habló con Carhuancho. ‘Me ha dicho que vengas tú, estamos acá los tres, pongámonos de acuerdo. Yo quiero darle la libertad a Martín’. Y Chirre estaba en esa época [...] ‘De ninguna manera, de aquí a dos años, antes imposible. No puedo aceptar’", contó Belaunde.

Luego de la difusión de los primeros audios entre Martín Belaunde Lossio con los fiscales Chirre y Castillo el último fin de semana, Germán Juárez respondió para señalar que en ningún momento buscó direccionar algún testimonio y que el procesado no ha sido considerado como colaborador eficaz, a tal punto que se está pidiendo 10 años de prisión en su contra en la denuncia contra Nadine Heredia y otros.

“Nosotros en el equipo especial nunca hemos realizado este tipo de prácticas. Nosotros siempre hemos actuado dentro del marco de la ley para efectos de justamente evitar construir casos que más adelante puedan caerse, es por eso que esa práctica es ajena al equipo especial”, dijo Juárez en una entrevista a El Comercio publicada este martes 5.