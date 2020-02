","type":"text"}],"content_restrictions":{},"created_date":"2020-02-03T16:59:03.031Z","credits":{"by":[{"additional_properties":{"original":{"education":[],"email":"","role":"Autor"}},"image":{"url":"https://s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/71f84632-487f-400d-97bd-9c8c6cf6bc08.png"},"name":"Redacción Gestión","social_links":[{"site":"email","url":""}],"type":"author","url":"/autor/redaccion-gestion"}]},"description":{},"display_date":"2020-02-03T17:09:52.496Z","headlines":{"basic":"Martha Chávez: Allanamiento a Fuerza Popular sirve a persecución política y perturba actividades del partido","meta_title":"Martha Chávez: Allanamiento a Fuerza Popular sirve a persecución política y perturba actividades del partido nndc"},"label":{"nucleo":{"text":"Núcleo de Comunes","url":"nc"}},"last_updated_date":"2020-02-03T17:10:13.304Z","promo_items":{"basic":{"caption":"Martha Chávez consideró la diligencia solicitada por el fiscal José Domingo Pérez como un elemento \"distractor\". (Foto: GEC)","height":854,"resized_urls":{"amp_image_16x9":"https://gestion.pe/resizer/i-j9OyIQNCUmnEWea33LQaElwps=/1200x675/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","amp_image_1x1":"https://gestion.pe/resizer/LUx3H-vb3UK0XZHLX603q30g7xU=/1200x1200/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","amp_image_4x3":"https://gestion.pe/resizer/caod0s8jnPZRpQ52S-XO371ge5o=/1200x900/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","amp_new":"https://gestion.pe/resizer/uJV67K3wK00rmQqj9f6rpE2Af6c=/1200x800/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","impresa":"https://gestion.pe/resizer/Lqq5Udro1qCG6ZRLYEEfBGzRJqA=/617x637/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/wQtOmTgri8NW_TCXTvJK9HdivO0=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","large":"https://gestion.pe/resizer/bAgWSUeOH2UlPzjp4XAMSzhBQkA=/980x528/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","story_small":"https://gestion.pe/resizer/o1W3vrmH0_0WCm9yr-hXlQxxoTs=/482x290/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"},"subtitle":"Martha Chávez acude a votar. Fotos: Miguel Yovera/GEC","type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","width":1280}},"publish_date":"2020-02-03T17:10:13.333Z","related_content":{"basic":false},"source":{},"subheadlines":{"basic":"La abogada de la agrupación Fuerza Popular consideró que la medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez es para que la Diviac “siembre” microfónos"},"subtype":"gallery_slider","taxonomy":{"primary_section":{"additional_properties":{"original":{}},"name":"Política","path":"/peru/politica","type":"section"},"sections":[{"name":"Política"},{"name":"Perú"}],"seo_keywords":["Martha Chávez","Fuerza Popular"],"tags":[{"description":"Martha Chávez","slug":"martha-chavez","text":"Martha Chávez"},{"description":"Fuerza Popular","slug":"fuerza-popular","text":"Fuerza Popular"}]},"type":"story","website":"gestion","website_url":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/"};Fusion.globalContentConfig={"source":"story-by-url-and-related-filter","query":{"uri":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/","website_url":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/","arc-site":"gestion"}};Fusion.contentCache={"story-feed-by-section-url":{"{\"section\":\"/peru/politica\",\"stories_qty\":4}":{"data":{"content_elements":[{"_id":"TV5XPZSKG5FVXIXJJ5DI4NLRPA","display_date":"2020-02-03T17:09:52.496Z","headlines":{"basic":"Martha Chávez: Allanamiento a Fuerza Popular sirve a persecución política y perturba actividades del partido"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/wQtOmTgri8NW_TCXTvJK9HdivO0=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/"}}},{"_id":"UYVDJRJVDRGF5DKTIF7NO6MB3Y","display_date":"2020-02-03T17:05:28.165Z","headlines":{"basic":"Fuerza Popular asistirá a reunión con Vizcarra, pese a allanamiento de local partidario"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/vTY-y0g2GDw1xE0nWS5sTyxH8I8=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USG3GAKWXZEI5JG6T3XG4NCRLU.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USG3GAKWXZEI5JG6T3XG4NCRLU.jpg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/fuerza-popular-fuerza-popular-confirma-reunion-con-vizcarra-pese-allanamiento-de-local-partidario-noticia/"}}},{"_id":"GACJDFKOJNFS3GYKEZWGIBGP24","display_date":"2020-02-03T16:49:04.408Z","headlines":{"basic":"Caso Odebrecht: Fiscalía detectó 20 falsos aportantes en campaña de Luis Castañeda en 2014"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/JkcpVBgc3-TnkUo6Vejx4sCnlRA=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2BBDMYPPBJA4FP5LMNUTPDJCZI.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2BBDMYPPBJA4FP5LMNUTPDJCZI.jpg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/luis-castaneda-caso-odebrecht-fiscalia-detecto-20-falsos-aportantes-en-campana-de-2014-de-luis-castaneda-noticia/"}}},{"_id":"KRERNZCC25CXNJGVE44GJUBLVQ","display_date":"2020-02-03T16:24:09.532Z","headlines":{"basic":"Keiko Fujimori: Giulliana Loza asegura que apeló prisión preventiva en el plazo legal"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/rWAGwZRgWbDT_9x2w1ykn6xQ488=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2FJMLCM3Q5DDBL5KLCFY3M2ZCA.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2FJMLCM3Q5DDBL5KLCFY3M2ZCA.jpeg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/keiko-fujimori-giulliana-loza-asegura-que-apelo-prision-preventiva-en-el-plazo-legal-jose-domingo-perez-nndc-noticia/"}}}],"_id":"cdf96d5a9de51cb5d59ab8a0b77eda9e4d6280823583574a2dc0829ad6dcbe73"},"expires":1580755093865,"lastModified":1580754793865},"{\"section\":\"/peru/politica\",\"stories_qty\":6}":{"data":{"content_elements":[{"_id":"TV5XPZSKG5FVXIXJJ5DI4NLRPA","display_date":"2020-02-03T17:09:52.496Z","headlines":{"basic":"Martha Chávez: Allanamiento a Fuerza Popular sirve a persecución política y perturba actividades del partido"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/wQtOmTgri8NW_TCXTvJK9HdivO0=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/"}}},{"_id":"UYVDJRJVDRGF5DKTIF7NO6MB3Y","display_date":"2020-02-03T17:05:28.165Z","headlines":{"basic":"Fuerza Popular asistirá a reunión con Vizcarra, pese a allanamiento de local partidario"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/vTY-y0g2GDw1xE0nWS5sTyxH8I8=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USG3GAKWXZEI5JG6T3XG4NCRLU.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USG3GAKWXZEI5JG6T3XG4NCRLU.jpg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/fuerza-popular-fuerza-popular-confirma-reunion-con-vizcarra-pese-allanamiento-de-local-partidario-noticia/"}}},{"_id":"GACJDFKOJNFS3GYKEZWGIBGP24","display_date":"2020-02-03T16:49:04.408Z","headlines":{"basic":"Caso Odebrecht: Fiscalía detectó 20 falsos aportantes en campaña de Luis Castañeda en 2014"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/JkcpVBgc3-TnkUo6Vejx4sCnlRA=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2BBDMYPPBJA4FP5LMNUTPDJCZI.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2BBDMYPPBJA4FP5LMNUTPDJCZI.jpg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/luis-castaneda-caso-odebrecht-fiscalia-detecto-20-falsos-aportantes-en-campana-de-2014-de-luis-castaneda-noticia/"}}},{"_id":"KRERNZCC25CXNJGVE44GJUBLVQ","display_date":"2020-02-03T16:24:09.532Z","headlines":{"basic":"Keiko Fujimori: Giulliana Loza asegura que apeló prisión preventiva en el plazo legal"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/rWAGwZRgWbDT_9x2w1ykn6xQ488=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2FJMLCM3Q5DDBL5KLCFY3M2ZCA.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2FJMLCM3Q5DDBL5KLCFY3M2ZCA.jpeg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/keiko-fujimori-giulliana-loza-asegura-que-apelo-prision-preventiva-en-el-plazo-legal-jose-domingo-perez-nndc-noticia/"}}},{"_id":"2UORPIUKK5CK5KPVLK7RXAGUPQ","display_date":"2020-02-03T16:00:16.620Z","headlines":{"basic":"Fiscalía encontró nueva documentación del 2011 en allanamiento a Fuerza Popular"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/zdDQqCtlzbzQn0ZACv84G8Cy4TM=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GE24RRVILZDLLKQFPNZDO2ZGU4.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GE24RRVILZDLLKQFPNZDO2ZGU4.jpeg"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/fuerza-popular-keiko-fujimori-fiscalia-encontro-nueva-documentacion-del-2011-en-allanamiento-nndc-noticia/"}}},{"_id":"7CA6XY3ZGVCGFNZ4JHM2DCIQHU","display_date":"2020-02-03T14:59:11.336Z","headlines":{"basic":"Poder Judicial ordena el allanamiento del local principal de Fuerza Popular"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/0-cj6BnL3_FmgOIrtu0eTjMoB0M=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/EBNE772SJNHHZN6XHA4MDZ7HXA.JPG"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/EBNE772SJNHHZN6XHA4MDZ7HXA.JPG"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/poder-judicial-ordena-el-allanamiento-del-local-principal-de-fuerza-popular-noticia/"}}}],"_id":"55390c5e6d06b98f3aa450dea8dee03d45531c378044c240231c7ecaf97ffa06"},"expires":1580755237320,"lastModified":1580754937320}},"navigation-by-hierarchy":{"{\"hierarchy\":\"header-default\",\"website\":\"gestion\"}":{"data":{"children":[{"_id":"link-GGGX1EJMF90U195V1M7TTBPHCM","display_name":"Últimas Noticias","node_type":"link","url":"/ultimas-noticias/"},{"_id":"link-ZF1U5D9BF10EV24X7GB3F6ZR9R","display_name":"Martín Vizcarra","node_type":"link","url":"https://gestion.pe/noticias/martin-vizcarra/"},{"_id":"link-HZ0MW3DA2D5X55N28H3G6YKD9C","display_name":"Elecciones 2020","node_type":"link","url":"https://gestion.pe/noticias/elecciones-2020/"},{"_id":"link-QACPAY3WFT39V665MMYW4CMF60","display_name":"Firmas","node_type":"link","url":"/blogs"},{"_id":"link-B6J6GPTFTX6HD0X8JWFNMA7B8G","display_name":"Tipo de cambio","node_type":"link","url":"https://gestion.pe/noticias/tipo-de-cambio/"},{"_id":"/opinion","name":"Opinión","node_type":"section"}],"_id":"/"},"expires":1580755167616,"lastModified":1580754567616},"{\"hierarchy\":\"menu-default\",\"website\":\"gestion\"}":{"data":{"children":[{"_id":"link-8GR1QGUUET4YD0XHVUEND11FE8","children":[],"display_name":"Portada","url":"https://gestion.pe/"},{"_id":"/economia","children":[{"_id":"/economia/mercados","children":[],"name":"Mercados"},{"_id":"/economia/empresas","children":[],"name":"Empresas"},{"_id":"/economia/management-empleo","children":[],"name":"Management & Empleo"}],"name":"Economía"},{"_id":"/peru","children":[{"_id":"/peru/politica","children":[],"name":"Política"}],"name":"Perú"},{"_id":"/tu-dinero","children":[{"_id":"/tu-dinero/finanzas-personales","children":[],"name":"Finanzas Personales"},{"_id":"/tu-dinero/inmobiliarias","children":[],"name":"Inmobiliarias"}],"name":"Tu Dinero"},{"_id":"link-Z8F4UHZZHH7M1AR9YHNZPXNY8R","children":[],"display_name":"Mundo G","url":"http://mundog.gestion.pe/"},{"_id":"link-AGF39F78HT4FQ7MBG102WKXX4C","children":[],"display_name":"Blogs","url":"https://gestion.pe/blog/"},{"_id":"link-P5WJUUAHN956Z4WZ9486W4YTUC","children":[],"display_name":"Plus G","url":"https://gestion.pe/plusg/"},{"_id":"/tendencias","children":[{"_id":"/tendencias/lujo","children":[],"name":"Lujo"},{"_id":"/tendencias/viajes","children":[],"name":"Viajes"},{"_id":"/tendencias/moda","children":[],"name":"Moda"},{"_id":"/tendencias/estilos","children":[],"name":"Estilos"}],"name":"Tendencias"},{"_id":"/mundo","children":[{"_id":"/mundo/eeuu","children":[],"name":"EEUU"},{"_id":"/mundo/mexico","children":[],"name":"México"},{"_id":"/mundo/espana","children":[],"name":"España"},{"_id":"/mundo/internacional","children":[],"name":"Internacional"}],"name":"Mundo"},{"_id":"/tecnologia","children":[],"name":"Tecnología"},{"_id":"link-D27VP79F314W5DHDEYGVGQJFMW","children":[],"display_name":"Notas Contratadas","url":"https://gestion.pe/publirreportaje/"},{"_id":"/podcast","children":[],"name":"Podcast"},{"_id":"/opinion","children":[{"_id":"/opinion/editorial","children":[],"name":"Editorial"},{"_id":"/opinion/pregunta-de-hoy","children":[],"name":"Pregunta de hoy"}],"name":"Opinión"},{"_id":"/gestion-tv","children":[],"name":"Gestión TV"},{"_id":"/videos","children":[],"name":"Videos"},{"_id":"/fotogalerias","children":[],"name":"Fotogalerías"}],"_id":"/"},"expires":1580755104455,"lastModified":1580754504455},"{\"hierarchy\":\"footer-default\"}":{"data":{"children":[{"_id":"link-EHPFV172DH3FT2750QR0FMTPC0","display_name":"Portada","node_type":"link","url":"/"},{"_id":"/economia","name":"Economía","node_type":"section"},{"_id":"/mundo","name":"Mundo","node_type":"section"},{"_id":"/peru","name":"Perú","node_type":"section"},{"_id":"/tu-dinero","name":"Tu Dinero","node_type":"section"},{"_id":"/tecnologia","name":"Tecnología","node_type":"section"}],"_id":"/"},"expires":1580755328085,"lastModified":1580754728085}},"story-feed-by-section":{"{\"includedFields\":\"headlines.basic,promo_items.basic_html.content,promo_items.basic.type,promo_items.basic.url,promo_items.basic.resized_urls,promo_items.basic_video.promo_items.basic.url,promo_items.basic_video.promo_items.basic.resized_urls,promo_items.basic_gallery.promo_items.basic.url,promo_items.basic_gallery.promo_items.basic.resized_urls,promo_items.youtube_id.content,websites.gestion.website_url\",\"presets\":\"landscape_s:234x161,square_s:150x150\",\"stories_qty\":\"6\"}":{"data":{"content_elements":[{"headlines":{"basic":"Minedu: siguen en carrera 85 institutos para obtener su licenciamiento"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_s":"https://gestion.pe/resizer/_4CG7nPs13H8YZH-bWAsdqU-E-g=/234x161/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UJD6I3ALJBD6ZBDZEX2GNXAN3A.JPG","square_s":"https://gestion.pe/resizer/-Wt4fW0zIL-N44BPdtJTnmFOP-g=/150x150/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UJD6I3ALJBD6ZBDZEX2GNXAN3A.JPG"},"type":"image"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/minedu-siguen-en-carrera-85-institutos-para-obtener-su-licenciamiento-noticia/"}}},{"headlines":{"basic":"Concesionaria de Vía de Evitamiento y Línea Amarilla cambia de nombre a Lima Expresa"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_s":"https://gestion.pe/resizer/3tOlv2HwC_SzsbSxKpfooj4pft8=/234x161/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3SPZJLLBFGZPOUMCQ2VWRITKM.jpg","square_s":"https://gestion.pe/resizer/kjV4mymaBMcE6jmYiiSuUvepBPQ=/150x150/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3SPZJLLBFGZPOUMCQ2VWRITKM.jpg"},"type":"image"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/concesionaria-de-via-de-evitamiento-y-linea-amarilla-cambia-de-nombre-a-lima-expresa-noticia/"}}},{"headlines":{"basic":"Autopista del Sol se terminaría en 2 años solo si el MTC entrega todos los terrenos"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_s":"https://gestion.pe/resizer/vv4WTG9NUWvuNtO7KcOE63BZwZw=/234x161/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ICRK7ZIIZFC6LJ3H3KQEZSDHMA.jpg","square_s":"https://gestion.pe/resizer/O4vhdt9x9AziEMdB2-VbIp5OAB0=/150x150/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ICRK7ZIIZFC6LJ3H3KQEZSDHMA.jpg"},"type":"image"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/economia/autopista-del-sol-se-terminaria-en-2-anos-solo-si-el-mtc-entrega-todos-los-terrenos-noticia/"}}},{"headlines":{"basic":"Minam revela que no tiene registro de pasivos ambientales tras doce años de existencia"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_s":"https://gestion.pe/resizer/khHtN9zoF9U0X0_V26o25Fbm8pY=/234x161/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NR7FA676KRCWDLOK6WMGATIXAA.jpg","square_s":"https://gestion.pe/resizer/glCPUs8-eVPsJ4_SK6I1H-6Ldrs=/150x150/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NR7FA676KRCWDLOK6WMGATIXAA.jpg"},"type":"image"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/economia/minam-revela-que-no-tiene-registro-de-pasivos-ambientales-tras-doce-anos-de-existencia-noticia/"}}},{"headlines":{"basic":"Nuevo cálculo del gasto familiar abre paso a Netflix y Spotify"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_s":"https://gestion.pe/resizer/UoVVRddRc2iE3lA4Bn_4N049zPo=/234x161/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XZLM57TYWFEZPJYS37LMMZPUPQ.jpg","square_s":"https://gestion.pe/resizer/dE5YnTwwgZTQ9hpb3I8J2CQeDCE=/150x150/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XZLM57TYWFEZPJYS37LMMZPUPQ.jpg"},"type":"image"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/economia/nuevo-calculo-del-gasto-familiar-deja-atras-el-televisor-blanco-y-negro-y-cd-y-abre-paso-a-netflix-y-spotify-noticia/"}}},{"headlines":{"basic":"YouTube anuncia que eliminará contenido electoral que haya sido “manipulado”"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_s":"https://gestion.pe/resizer/Rkpe3ebutGlX41hJ0yKUXVRi9lk=/234x161/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NX4UFGRB3FDGVFXYQV4QQRR54I.jpg","square_s":"https://gestion.pe/resizer/xEVCfXIV6ZaCIVqpl-_3UV8hYPI=/150x150/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NX4UFGRB3FDGVFXYQV4QQRR54I.jpg"},"type":"image"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/tecnologia/youtube-anuncia-que-eliminara-contenido-electoral-que-haya-sido-manipulado-noticia/"}}}],"_id":"5fb6a6364575c899b346ffcf1a76c399ddde4da6696f729a5ae7c522851ed6c6"},"expires":1580755184143,"lastModified":1580754884143}},"story-feed-by-tag":{"{\"includedFields\":\"_id,headlines.basic,promo_items.basic.type,promo_items.basic.url,promo_items.basic.resized_urls,promo_items.basic_video.promo_items.basic.url,promo_items.basic_video.promo_items.basic.resized_urls,promo_items.basic_gallery.promo_items.basic.url,promo_items.basic_gallery.promo_items.basic.resized_urls,promo_items.youtube_id.content,websites.gestion.website_url,canonical_url,taxonomy.primary_section.path,taxonomy.primary_section.name\",\"name\":\"/martha-chavez/\",\"presets\":\"landscape_l:648x374,landscape_md:314x157\",\"size\":5,\"website\":\"gestion\"}":{"data":{"content_elements":[{"_id":"TV5XPZSKG5FVXIXJJ5DI4NLRPA","canonical_url":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/","headlines":{"basic":"Martha Chávez: Allanamiento a Fuerza Popular sirve a persecución política y perturba actividades del partido"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_l":"https://gestion.pe/resizer/v3uDLPtkr5zqpQbjXLs7yFT5e78=/648x374/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg","landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/wQtOmTgri8NW_TCXTvJK9HdivO0=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UPBTC7JZVVGXPDL4YJW7SMCTXA.jpeg"}},"taxonomy":{"primary_section":{"name":"Política","path":"/peru/politica"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/martha-chavez-allanamiento-a-fuerza-popular-sirve-a-persecucion-politica-y-perturba-actividades-del-partido-nndc-noticia/"}}},{"_id":"AR34Z4FSDFH3HMEHNPMHNG7PJ4","canonical_url":"/peru/politica/martha-chavez-se-cumplieron-los-peores-vaticinios-de-la-persecucion-politica-a-keiko-fujimori-nndc-noticia/","headlines":{"basic":"Martha Chávez: “Se cumplieron los peores vaticinios de la persecución política a Keiko Fujimori”"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_l":"https://gestion.pe/resizer/UPQwFCQ_7sTIXZRwJQeBaHYWM0k=/648x374/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3Q7JPU4QUBAA5B4QJJEHPTNFRM.jpg","landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/byNmjEimm85IBSIjO-ZQaC39Sgk=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3Q7JPU4QUBAA5B4QJJEHPTNFRM.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3Q7JPU4QUBAA5B4QJJEHPTNFRM.jpg"}},"taxonomy":{"primary_section":{"name":"Política","path":"/peru/politica"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/martha-chavez-se-cumplieron-los-peores-vaticinios-de-la-persecucion-politica-a-keiko-fujimori-nndc-noticia/"}}},{"_id":"U5UACUTYYNCMXNL7UOLGABWF4Q","canonical_url":"/peru/politica/elecciones-2020-martha-chavez-partidos-en-el-congreso-deben-ponerse-los-pantalones-y-no-ser-damas-de-compania-del-gobierno-noticia/","headlines":{"basic":"Martha Chávez: Partidos en el Congreso deben ponerse los pantalones y no ser damas de compañía del Gobierno"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_l":"https://gestion.pe/resizer/rFgV7YacbOAtoCOlsiAnMgPo9r0=/648x374/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USBCWKCN3ZHVJJXL33GNNDUFPA.jpg","landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/4LRKuWvOf8FYZiM3DYRhokXErg8=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USBCWKCN3ZHVJJXL33GNNDUFPA.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USBCWKCN3ZHVJJXL33GNNDUFPA.jpg"}},"taxonomy":{"primary_section":{"name":"Política","path":"/peru/politica"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/elecciones-2020-martha-chavez-partidos-en-el-congreso-deben-ponerse-los-pantalones-y-no-ser-damas-de-compania-del-gobierno-noticia/"}}},{"_id":"RQEQIFH6MJFLLFJPS3MAZ764QM","canonical_url":"/peru/politica/elecciones-2020-martha-chavez-tras-resultados-a-boca-de-urna-hay-mucho-voto-escondido-fujimorista-nndc-noticia/","headlines":{"basic":"Martha Chávez tras resultados a boca de urna: “hay mucho voto escondido fujimorista”"},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_l":"https://gestion.pe/resizer/ZDeGrgKZKkD1bWC53_tVW4N8VoE=/648x374/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BNXUJINBTREERAFZN73O5TC32M.jpg","landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/bD9Hrs-5aQU0OeqaeNlvBRDzJXc=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BNXUJINBTREERAFZN73O5TC32M.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BNXUJINBTREERAFZN73O5TC32M.jpg"}},"taxonomy":{"primary_section":{"name":"Política","path":"/peru/politica"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/elecciones-2020-martha-chavez-tras-resultados-a-boca-de-urna-hay-mucho-voto-escondido-fujimorista-nndc-noticia/"}}},{"_id":"KNYJ7EQ6E5FYDKALWBEG4KLT44","canonical_url":"/peru/politica/martha-chavez-denuncia-adulteracion-de-la-cedula-electoral-del-voto-electronico-noticia/","headlines":{"basic":"Martha Chávez denuncia adulteración de la cédula electoral del voto electrónico "},"promo_items":{"basic":{"resized_urls":{"landscape_l":"https://gestion.pe/resizer/5f1T_UE0lVvvCT5w-Fop-mC7MuM=/648x374/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/S32QMPU3LJCSVF3I6CINIWF4CY.jpeg","landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/iDqCXP4B9mLvMwG6N4SbcFEijSs=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/S32QMPU3LJCSVF3I6CINIWF4CY.jpeg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/S32QMPU3LJCSVF3I6CINIWF4CY.jpeg"}},"taxonomy":{"primary_section":{"name":"Política","path":"/peru/politica"}},"websites":{"gestion":{"website_url":"/peru/politica/martha-chavez-denuncia-adulteracion-de-la-cedula-electoral-del-voto-electronico-noticia/"}}}],"_id":"cea8e1323211bc04e61f9cb04b5741759425f58a71aa3058f18fcf86a700debb"},"expires":1580755277940,"lastModified":1580754977940}},"story-feed-by-views":{"{\"section\":\"\",\"size\":5}":{"data":{"content_elements":[{"_id":"XDC6CSGBVNCNDOOJWPA74YFPTM","canonical_url":"/peru/minedu-siguen-en-carrera-85-institutos-para-obtener-su-licenciamiento-noticia/","display_date":"2020-02-03T18:28:38.572Z","headlines":{"basic":"Minedu: siguen en carrera 85 institutos para obtener su licenciamiento"},"promo_items":{"basic":{"caption":"(Foto: Grupo EC)","resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/4pKsXb2bKNtKEAoaeQ9k8V-dZ5Y=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UJD6I3ALJBD6ZBDZEX2GNXAN3A.JPG","landscape_xs":"https://gestion.pe/resizer/rk9YFQsqWQd0FVcDPEeiI8jFmoY=/118x72/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UJD6I3ALJBD6ZBDZEX2GNXAN3A.JPG"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/UJD6I3ALJBD6ZBDZEX2GNXAN3A.JPG"}},"website_url":"/peru/minedu-siguen-en-carrera-85-institutos-para-obtener-su-licenciamiento-noticia/"},{"_id":"GX5JYQDWZNG53A5SIPUTDQ665E","canonical_url":"/peru/concesionaria-de-via-de-evitamiento-y-linea-amarilla-cambia-de-nombre-a-lima-expresa-noticia/","display_date":"2020-02-03T17:52:40.453Z","headlines":{"basic":"Concesionaria de Vía de Evitamiento y Línea Amarilla cambia de nombre a Lima Expresa"},"promo_items":{"basic":{"caption":"El Grupo Vinci busca que sus concesionarias se identifiquen con la ciudad en que operan. (Foto: GEC)","resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/0QooN37P7wZfHzL0KqfL4xuDgok=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3SPZJLLBFGZPOUMCQ2VWRITKM.jpg","landscape_xs":"https://gestion.pe/resizer/WaNZEwcmUuysipOVagBuiir6p18=/118x72/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3SPZJLLBFGZPOUMCQ2VWRITKM.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3SPZJLLBFGZPOUMCQ2VWRITKM.jpg"}},"website_url":"/peru/concesionaria-de-via-de-evitamiento-y-linea-amarilla-cambia-de-nombre-a-lima-expresa-noticia/"},{"_id":"LU3PTEHMVNBBFMRG2KXUEOSIFQ","canonical_url":"/economia/autopista-del-sol-se-terminaria-en-2-anos-solo-si-el-mtc-entrega-todos-los-terrenos-noticia/","display_date":"2020-02-03T17:40:43.780Z","headlines":{"basic":"Autopista del Sol se terminaría en 2 años solo si el MTC entrega todos los terrenos"},"promo_items":{"basic":{"caption":"Avance. A noviembre del 2019, el avance de la obra es de 38.3%. (Foto: Ositran)","resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/rDafkcT36qNtsyrs6yWS3eFh2-c=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ICRK7ZIIZFC6LJ3H3KQEZSDHMA.jpg","landscape_xs":"https://gestion.pe/resizer/s4_EP8KQUAWf5rqJbjc5ExOASIk=/118x72/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ICRK7ZIIZFC6LJ3H3KQEZSDHMA.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ICRK7ZIIZFC6LJ3H3KQEZSDHMA.jpg"}},"website_url":"/economia/autopista-del-sol-se-terminaria-en-2-anos-solo-si-el-mtc-entrega-todos-los-terrenos-noticia/"},{"_id":"AY23LVYVRNDJ5K4NC2FZAOQQIA","canonical_url":"/economia/minam-revela-que-no-tiene-registro-de-pasivos-ambientales-tras-doce-anos-de-existencia-noticia/","display_date":"2020-02-03T17:39:47.936Z","headlines":{"basic":"Minam revela que no tiene registro de pasivos ambientales tras doce años de existencia"},"promo_items":{"basic":{"caption":"(Foto: archivo)","resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/_1vvfOrq09LwtSIxEpBYPqhdBMA=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NR7FA676KRCWDLOK6WMGATIXAA.jpg","landscape_xs":"https://gestion.pe/resizer/AKA-31XUvhvQ7B8S6l4YW0usho8=/118x72/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NR7FA676KRCWDLOK6WMGATIXAA.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NR7FA676KRCWDLOK6WMGATIXAA.jpg"}},"website_url":"/economia/minam-revela-que-no-tiene-registro-de-pasivos-ambientales-tras-doce-anos-de-existencia-noticia/"},{"_id":"RORS3ONSAFBOPNTEK5QG7R4UX4","canonical_url":"/economia/nuevo-calculo-del-gasto-familiar-deja-atras-el-televisor-blanco-y-negro-y-cd-y-abre-paso-a-netflix-y-spotify-noticia/","display_date":"2020-02-03T17:27:11.918Z","headlines":{"basic":"Nuevo cálculo del gasto familiar abre paso a Netflix y Spotify"},"promo_items":{"basic":{"caption":"(Foto: Netflix)","resized_urls":{"landscape_md":"https://gestion.pe/resizer/JTrx9wskPlll94Ux3UB-1lnecJ8=/314x157/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XZLM57TYWFEZPJYS37LMMZPUPQ.jpg","landscape_xs":"https://gestion.pe/resizer/gFHYKcuawB3qiqN-GlQm6zeqLD4=/118x72/smart/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XZLM57TYWFEZPJYS37LMMZPUPQ.jpg"},"type":"image","url":"https://arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XZLM57TYWFEZPJYS37LMMZPUPQ.jpg"}},"website_url":"/economia/nuevo-calculo-del-gasto-familiar-deja-atras-el-televisor-blanco-y-negro-y-cd-y-abre-paso-a-netflix-y-spotify-noticia/"}],"_id":"b788bf8ac2202c2dbe23d1ed202875ba5c4388ec4f1407aa8e6038dde95dcb9b"},"expires":1580755292542,"lastModified":1580754992542}}};