Mark Vito Villanella: Poder Judicial revocó impedimento de salida del país en su contra

El Poder Judicial revocó la orden de impedimento de salida del país que se dictó en primera instancia contra el esposo de Keiko Fujimori , Mark Vito Villanella , investigado por presunto lavado de activos.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones se pronunció, según la abogada del investigado Giulliana Loza, por unanimidad contra la decisión que tomó el juez Víctor Zúñiga en abril de este año.

"La sala acaba de revocar la resolución que en su momento le impuso una medida que considerábamos injusta, que era un impedimento de salida del país por 31 meses", señaló Loza en declaraciones a Canal N.

"Los tres magistrados de la sala superior han considerado que nuestros argumentos tienen motivación, la han declarado fundada y hay un argumento fundamental que la medida solicitada por la fiscalía y que había sido admitida carecía de sustento legal y proporcional", añadió la abogada.

Giulliana Loza finalmente reiteró que Mark Vito Villanella no tiene intención de dejar el país luego de haber sido involucrado en la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

"No hay riesgo alguno. No sale del país desde abril del año pasado. No ha hecho ningún viaje y siempre que ha salido, ha retornado. Por su cabeza en ningún momento ha pasado la idea de salir del país y quedarse fuera", manifestó.