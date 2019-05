Mark Vito: 'Keiko va a seguir en la política, pese a las investigaciones'

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, afirmó que no corresponde esperar a un pleno casatorio en la Corte Suprema, en el caso que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular, quien cumple una orden de prisión preventiva desde noviembre del 2018 por el presunto delito de lavado de activos.

“Procesalmente no cabe [esperar a un pleno casatorio] y más aún que de los 11 temas que ha planteado la Corte Suprema para verse en pleno, ningún caso de ningún peruano se vería hasta después del pleno. Sería absurdo”, aseveró en declaraciones a Canal N.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, requirió al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, convocar un pleno casatorio en la Corte Suprema para unificar criterios sobre la prisión preventiva.

"Solicito, al amparo de lo previsto en el artículo 433° del Código Procesal Penal, se sirva disponer lo pertinente para la realización de un pleno casatorio de jueces en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con el carácter de urgente en razón a los casos que viene tramitando el equipo especial de fiscales", se lee en el oficio.

Con este pedido, la titular del Ministerio Público acogió lo solicitado por el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.

Al respecto, Guiliana Loza indicó que el caso de Keiko Fujimori ya cuenta con una sala asignada, por lo que “no cabe procesalmente” que sea visto en un pleno casatorio.

“En primer lugar, nuestro caso ya tiene una sala asignada que es la Permanente. No cabe procesalmente que sea visto en un pleno casatorio. De hecho, la invocación al pleno casatorio que ha hecho la fiscalía no tiene relación con nuestro caso, no lo han pedido en nuestro caso”, indicó.

En ese sentido, aseguró que este es extemporáneo debido a que hace un mes la Corte Suprema convocó a un pleno casatorio.

“Es más, [el pedido] deviene en extemporáneo porque hace más de un mes la Corte Suprema en pleno ha convocado al pleno casatorio, entonces digamos que si la fiscalía tiene, como cualquier ciudadano de a pie, derecho a pedir un pleno casatorio, este ya está dado y los temas que se van a ver ahí”, manifestó.

Además, Loza refirió que están a la espera de que les asignen la fecha de la audiencia en la que sustentarán el recurso de casación con el que se busca revertir la prisión preventiva que cumple Fujimori Higuchi en el marco del caso Odebrecht.

“Esperamos que en estos días [nos den una fecha] y prontamente estar en la audiencia en la cual todos se darán cuenta que no hay argumentos que permitan que ella [Keiko Fujimori] pase un día más en prisión”, destacó.

"Keiko va a seguir en la política"

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, se mostró a favor de que la lideresa de Fuerza Popular continúe en la política, pese a la investigación que se sigue en su contra.