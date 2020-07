La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró este martes que con lo aprobado por el Congreso el domingo pasado para eliminar el antejuicio político del presidente, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales supremos así como otras autoridades que poseían dicha investidura, solo los parlamentarios mantienen el “blindaje” para los actos realizados “en el ejercicio de su función”.

“Ahora el blindaje para el ejercicio de la función solo lo tienen los congresistas. Con esta decisión se vulnera la protección e inmunidad de lo magistrados del TC. Estas protecciones que tenemos son para que en un ejercicio de equilibrio de poderes, el defensor del Pueblo pueda hacer su labor con total independencia igual que los magistrados del TC”, sostuvo en diálogo con TV Perú.

El domingo en la noche, el pleno del Congreso aprobó un cambio constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, pero modificar un artículo para que ningún legislador pueda ser procesado por actos en el ejercicio de su función. En el mismo dictamen aprobado, se elimina el antejuicio que tienen el presidente de la República y ministros, y se retira la inmunidad de los magistrados del TC y el Defensor del Pueblo. Todo esto recién entrará en vigencia cuando sea aprobado en una segunda legislatura.

Ledesma indicó que si ha opinado del tema es porque habrá “un conflicto de intereses” cuando dicho organismo vea este tema, ya que “la norma nos afecta”. Explicó su preocupación por la “desprotección” en la que quedaran los integrantes del TC respecto a sus fallos con esta reforma y consideró que se está alterando “todo el ordenamiento del país”.

“Esto es un tema sobre el cual el TC se va a pronunciar, lo vamos a analizar en su momento y es evidente que va a haber un conflicto de intereses porque la norma nos afecta y nos vamos a tener que pronunciar sobre el tema. Nosotros ya nos vamos, los nuevos magistrados que ingresarán a este escenario van a ingresar con una desprotección, una garantía debilitada que impedirá el correcto desempeño en su función”, señaló.

Estas declaraciones se producen luego de que este lunes, Omar Chehade (Alianza para el progreso), presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, rechazó los cuestionamientos de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, respecto a la existencia o no de una verdadera deliberación en la sesión del pleno del Legislativo en la que se aprobó la modificación de cinco artículos de la Constitución vinculados al retiro de la inmunidad y el antejuicio de los altos funcionarios.

“No es cierto lo que dice la señora Ledesma [que no hubo debate] y está adelantando opinión, ella debería tener una actitud prudente, una actitud cauta [...] Rechazo cuando dice que no hubo deliberación”, señaló en Canal N.

Ledesma había criticado la decisión del Congreso de la República de aprobar en la sesión del pleno del último domingo, modificar el artículo 201 de la Constitución Política y eliminar las prerrogativas de los jueces constitucionales sobre sus votos y opiniones. Esto deberá ser sometido a una segunda votación para su aprobación final.