La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, declaró bajo juramento que no ha recibido la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, en medio del escándalo por el manejo de las dosis de cortesía.

A través de su cuenta en Twitter, exigió que se publique los nombres de los funcionarios que recibieron dichas dosis contra la enfermedad entregados por la farmacéutica china.

“Marianella Ledesma, presidenta del TC: Declara bajo juramento que no ha recibido la vacuna por el COVID-19 y exige que se publique los nombres de los funcionarios que la recibieron”, señaló la cuenta del organismo en la red social.

Cabe indicar que la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y su Gabinete Ministerial presentaron declaraciones juradas descartando haberse inmunizados contra esta enfermedad.

Bermúdez fue quien encabezó esta presentación de declaración jurada a través de Twitter. “Con transparencia, declaro bajo juramento que no he sido vacunada contra el COVID-19 y no he participado de ningún ensayo clínico”.

Salvo la ahora renunciante canciller, Elizabeth Astete, quien confirmó que recibió la dosis contra el coronavirus en enero de este año, todos los ministros del actual gabinete negaron haberse vacunado.

Tras lo sucedido con la titular de Torre Tagle, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que se creará una comisión para investigar qué otros funcionarios recibieron la vacuna contra el coronavirus.