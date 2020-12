La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, criticó la actitud de los parlamentarios promotores de proyectos que podrían representar iniciativas de gasto.

“Creo que los que integran el Congreso no han asumido que vivimos en un Estado constitucional donde el poder no está concentrado en el Congreso, el poder está concentrado en otras expresiones como el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las diferentes expresiones que tiene el Estado para ejercerlas. Cuando hay una especie de desprecio por el orden constitucional me preocupa porque estamos generando una anarquía diríamos social y jurídica porque estamos petardear reglas básicas por las cuales hemos jurado respetarlas”, dijo en entrevista con Ideele.

Añadió que ningún órgano estatal debe actuar como una especie de isla, sino trabajar en una lógica de cooperación para atender, por ejemplo, las demandas en salud.

“Por eso, es que en la sentencia que se publicará el miércoles, y como hemos anunciado en un comunicado que hay una especie de cooperación que debe darse desde el Ejecutivo con el Congreso para atender estas expectativas, sobre todo hablando de temas presupuestales, financieras, donde expresamente se dice que el Congreso no tiene capacidad de gasto y quien está destinado a administrar la hacienda pública es el presidente del a República”, indicó en relación con el fallo del TC que declara inconstitucional la Ley de ascensos automáticos en el sector salud.

Por ello, recordó que en el Perú se vive en Estado constitucional “y no en un Estado chacra donde cada funcionario hace lo que quiere como quiere y cuando quiere”. Añadió que el Estado es un solo y este poder está repartido entre el Gobierno central, el Congreso, las municipalidades, los gobiernos regionales y las magistraturas.