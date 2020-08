La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, reconoció este martes que la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L en la que su padre Jorge Alva Hurtado y su hermano Jorge Alva Luperdi figuran como accionistas, no debió haber suscrito un contrato con el Ministerio de Agricultura (Minagri) en noviembre del 2019 cuando ella ya era parte del Gabinete Ministerial.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, la ministra indicó que no se ha pronunciado previamente sobre el tema porque no ha querido que sus declaraciones se tomen “como una injerencia”.

“Desde mi punto de vista, este contrato no debió haber sido firmado, eso es lo que puedo referirme.[...] No se debió firmar ese contrato debido a que fue firmado cuando yo era ministra de Economía y Finanzas. Yo no he querido intervenir ni participar dado que esto se encuentra en investigación de la Contraloría y no he querido que ninguna declaración mía sea considerada como injerencia”, sostuvo Alva.

Como se recuerda, hace algunas semanas se reveló que la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L. logró ganar la buena pro por S/ 1.5 millones para realizar una consultoría en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano del Ministerio de Agricultura.

Jorge Alva Hurtado, el padre de la ministra, dijo que el 2015 se concretó su renuncia al cargo de gerente técnico de Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L., y solicitó su liquidación, así como el alejamiento de la empresa.

Sin embargo, hasta la fecha sigue figurando como accionista de esta firma. Por no haber liquidado su participación en la empresa dirigida ahora por su exsocio Armando Olazabal Álvarez, Alva Hurtado presentó una denuncia en octubre del 2019, la cual todavía está pendiente de resolución.

“Hay dos niveles de responsabilidad, la primera tiene que ver con la empresa que estaba inmersa en un incumplimiento y hay un segundo nivel de responsabilidad, el marco legal tiene previsto que la entidad contratante tiene que verificar la legalidad de todos los documentos que acompaña la buena pro”, señaló.

Por este caso, el Ministerio Público ha abierto una indagación de oficio contra Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra María Antonieta Alva, respectivamente. Esto por las presuntas irregularidades en el contrato suscrito por el consorcio y el Programa Subsectorial de Irrigaciones.